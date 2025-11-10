خبرگزاری کار ایران
خانواده‌های معظم شهدا در منطقه آزاد اروند مورد تجلیل قرار گرفتند

کد خبر : 1712021
در راستای پاسداشت مقام شامخ شهدا و تکریم خانواده‌های معظم آنان، آیین اهدای چند دستگاه ویلچر به خانواده‌های شهیدی که نیاز به این تجهیزات داشتند، برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این برنامه به همت معاونت فرهنگی، اجتماعی و گردشگری و با حضور مدیرکل حراست سازمان، جمعی از مدیران این معاونت، مدیر بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان خرمشهر و اعضای مجموعه امام رضایی‌ها برگزار گردید.

در این دیدار صمیمی، اعضای مجموعه امام رضایی‌ها با اهدای هدایایی معنوی، مراتب ارادت و قدردانی خود را از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا ابراز کردند.

تجلیل از خانواده‌های شهدا در منطقه آزاد اروند، جلوه‌ای از استمرار مسیر ایثار و تجدید عهد با آرمان‌های والای انقلاب اسلامی است.

 
 

 

