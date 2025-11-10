خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بررسی ظرفیت‌های توسعه گردشگری پزشکی در منطقه آزاد اروند

بررسی ظرفیت‌های توسعه گردشگری پزشکی در منطقه آزاد اروند
کد خبر : 1712016
لینک کوتاه کپی شد.

در راستای گسترش همکاری‌های فرامرزی در حوزه سلامت و استفاده بهینه از ظرفیت‌های درمانی و تخصصی منطقه، هشتمین جلسه کمیته پزشکی منطقه آزاد اروند با محوریت بررسی راهکارهای توسعه گردشگری پزشکی و تبیین مسیرهای اجرایی این حوزه برگزار شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست که با حضور مدیران حوزه سلامت، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان درمان برگزار گردید، موضوعاتی همچون تعاملات نظام‌مند با استان بصره عراق، تقویت زیرساخت‌های درمانی و توانمندسازی ظرفیت‌های تخصصی منطقه برای جذب بیماران خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضا ضمن تأکید بر جایگاه کلیدی کمیته پزشکی در راهبری سیاست‌های سلامت و توسعه خدمات بین‌المللی، بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی منطقه در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، خدمات درمانی تخصصی و منابع انسانی مجرب را زمینه‌ساز شکل‌گیری برند منطقه آزاد اروند در عرصه گردشگری سلامت عنوان کردند. همچنین، تدوین «سند راهبردی توسعه گردشگری پزشکی اروند» و ایجاد نظام هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی و مراکز درمانی به عنوان اولویت‌های کلیدی این حوزه مطرح شد.

در ادامه نشست، ارتباط تصویری با وزارت بهداشت برقرار و آخرین اقدامات انجام‌شده در خصوص بازدیدهای هیئت‌های عراقی از مراکز درمانی اروند، ظرفیت‌های بالقوه همکاری‌های مشترک و چارچوب‌های قانونی برای جذب بیماران بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیته بر ضرورت توازن میان ارائه خدمات درمانی به ساکنان منطقه و توسعه خدمات بین‌المللی تأکید کردند و پیشنهاداتی از جمله راه‌اندازی مرکز تخصصی بیماران اعصاب و روان، ایجاد شبکه همکاران سلامت با کشور عراق و گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی میان مراکز درمانی داخلی و خارجی را مطرح کردند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ