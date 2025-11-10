بررسی ظرفیتهای توسعه گردشگری پزشکی در منطقه آزاد اروند
در راستای گسترش همکاریهای فرامرزی در حوزه سلامت و استفاده بهینه از ظرفیتهای درمانی و تخصصی منطقه، هشتمین جلسه کمیته پزشکی منطقه آزاد اروند با محوریت بررسی راهکارهای توسعه گردشگری پزشکی و تبیین مسیرهای اجرایی این حوزه برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست که با حضور مدیران حوزه سلامت، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان درمان برگزار گردید، موضوعاتی همچون تعاملات نظاممند با استان بصره عراق، تقویت زیرساختهای درمانی و توانمندسازی ظرفیتهای تخصصی منطقه برای جذب بیماران خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
اعضا ضمن تأکید بر جایگاه کلیدی کمیته پزشکی در راهبری سیاستهای سلامت و توسعه خدمات بینالمللی، بهرهگیری از مزیتهای نسبی منطقه در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، خدمات درمانی تخصصی و منابع انسانی مجرب را زمینهساز شکلگیری برند منطقه آزاد اروند در عرصه گردشگری سلامت عنوان کردند. همچنین، تدوین «سند راهبردی توسعه گردشگری پزشکی اروند» و ایجاد نظام هماهنگ میان دستگاههای اجرایی و مراکز درمانی به عنوان اولویتهای کلیدی این حوزه مطرح شد.
در ادامه نشست، ارتباط تصویری با وزارت بهداشت برقرار و آخرین اقدامات انجامشده در خصوص بازدیدهای هیئتهای عراقی از مراکز درمانی اروند، ظرفیتهای بالقوه همکاریهای مشترک و چارچوبهای قانونی برای جذب بیماران بینالمللی مورد بررسی قرار گرفت.
اعضای کمیته بر ضرورت توازن میان ارائه خدمات درمانی به ساکنان منطقه و توسعه خدمات بینالمللی تأکید کردند و پیشنهاداتی از جمله راهاندازی مرکز تخصصی بیماران اعصاب و روان، ایجاد شبکه همکاران سلامت با کشور عراق و گسترش همکاریهای علمی، پژوهشی و آموزشی میان مراکز درمانی داخلی و خارجی را مطرح کردند.