به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، در این نشست که با حضور مدیران حوزه سلامت، نمایندگان دانشگاه علوم پزشکی و کارشناسان درمان برگزار گردید، موضوعاتی همچون تعاملات نظام‌مند با استان بصره عراق، تقویت زیرساخت‌های درمانی و توانمندسازی ظرفیت‌های تخصصی منطقه برای جذب بیماران خارجی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اعضا ضمن تأکید بر جایگاه کلیدی کمیته پزشکی در راهبری سیاست‌های سلامت و توسعه خدمات بین‌المللی، بهره‌گیری از مزیت‌های نسبی منطقه در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، خدمات درمانی تخصصی و منابع انسانی مجرب را زمینه‌ساز شکل‌گیری برند منطقه آزاد اروند در عرصه گردشگری سلامت عنوان کردند. همچنین، تدوین «سند راهبردی توسعه گردشگری پزشکی اروند» و ایجاد نظام هماهنگ میان دستگاه‌های اجرایی و مراکز درمانی به عنوان اولویت‌های کلیدی این حوزه مطرح شد.

در ادامه نشست، ارتباط تصویری با وزارت بهداشت برقرار و آخرین اقدامات انجام‌شده در خصوص بازدیدهای هیئت‌های عراقی از مراکز درمانی اروند، ظرفیت‌های بالقوه همکاری‌های مشترک و چارچوب‌های قانونی برای جذب بیماران بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

اعضای کمیته بر ضرورت توازن میان ارائه خدمات درمانی به ساکنان منطقه و توسعه خدمات بین‌المللی تأکید کردند و پیشنهاداتی از جمله راه‌اندازی مرکز تخصصی بیماران اعصاب و روان، ایجاد شبکه همکاران سلامت با کشور عراق و گسترش همکاری‌های علمی، پژوهشی و آموزشی میان مراکز درمانی داخلی و خارجی را مطرح کردند.

