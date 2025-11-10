در دیدار علی آقا محمدی با رضا مسرور مطرح شد:
بررسی توسعه اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد
علی آقا محمدی، عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام با رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، دیدار و پیرامون راهکارهای توسعه اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد کشور گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا، در این نشست بر اهمیت ایجاد و تقویت زیرساختهای اقتصاد دیجیتال، فراهمسازی بستر مناسب برای فعالیت شرکتهای هایتک و بهرهبرداری بهینه از ظرفیتهای فناورانه مناطق آزاد تاکید شد.
همچنین، ارتقای جایگاه مناطق آزاد به عنوان قطبهای نوآوری و توسعه اقتصادی و بررسی برنامههای توسعه هوشمند اقتصادی و جذب سرمایهگذاری در حوزه فناوریهای نوین از دیگر محورهای این دیدار بود.