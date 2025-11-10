بررسی توسعه اقتصاد دیجیتال در مناطق آزاد

به گزارش ایلنا، در این نشست بر اهمیت ایجاد و تقویت زیرساخت‌های اقتصاد دیجیتال، فراهم‌سازی بستر مناسب برای فعالیت شرکت‌های های‌تک و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های فناورانه مناطق آزاد تاکید شد.

همچنین، ارتقای جایگاه مناطق آزاد به عنوان قطب‌های نوآوری و توسعه اقتصادی و بررسی برنامه‌های توسعه هوشمند اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری‌های نوین از دیگر محورهای این دیدار بود.

