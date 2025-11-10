به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست در محل کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره برگزار شد و جمعی از مدیران و اساتید دانشگاه بصره، مدیران ارشد سازمان منطقه آزاد اروند، علی عابدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در بصره و تعدادی از رایزنان کنسولگری در آن حضور داشتند.

در جریان این دیدار، طرفین بر توسعه تعاملات علمی، استفاده از ظرفیت‌های آموزشی و تحقیقاتی و فراهم‌سازی بستر تبادل استاد و دانشجو تأکید کردند. یکی از محورهای گفتگو، بررسی امکان تردد روزانه دانشجویان بصره به دانشگاه‌های منطقه آزاد اروند برای بهره‌مندی از امکانات آموزشی ایران در رشته‌های فنی، علوم انسانی و علوم پزشکی بود.

دکتر مصطفی خانزادی در این نشست گفت: منطقه آزاد اروند امروز همه زیرساخت‌های لازم برای همکاری علمی میان ایران و عراق را در اختیار دارد. هدف ما این است که دانشجویان عراقی بتوانند از ظرفیت‌های علمی ایران بهره‌مند شوند، بدون آن‌که پیوندشان با زندگی روزمره در کشور خود گسسته شود.

دکتر جواد الاسدی، رئیس دانشگاه بصره نیز ضمن ابراز خرسندی از این دیدار اظهار داشت:حضور مدیری با پیشینه دانشگاهی در رأس منطقه آزاد اروند، فرصت تازه‌ای برای همکاری‌های علمی و پژوهشی میان دانشگاه بصره و مراکز آموزش عالی ایران فراهم کرده است.

در ادامه، دکتر ملکی، رایزن فرهنگی کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره، با اشاره به فعالیت مرکز آموزش زبان فارسی در این شهر گفت: کنسولگری ایران در بصره، آموزش زبان فارسی را به‌عنوان یکی از پایه‌های ارتباط علمی و فرهنگی میان دو ملت دنبال می‌کند.

او همچنین از طرح‌های در دست بررسی برای گسترش همکاری‌های فرهنگی و دانشگاهی خبر داد و افزود: این تعاملات می‌تواند در قالب پروژه‌های آموزشی، کارگاه‌های علمی و برنامه‌های دانشجویی ادامه یابد.

در بخش دیگری از نشست، دکتر خانزادی بر اهمیت ارتقای مهارت زبان انگلیسی در میان دانشجویان عراقی تأکید کرد و گفت:

برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های بین‌المللی، باید تسلط بر زبان علمی را در هر دو سوی همکاری تقویت کنیم تا ارتباط دانشگاهی میان ایران و عراق مؤثرتر شود.

این دیدار با تأکید دو طرف بر تدوین چارچوب همکاری‌های علمی، فرهنگی و پژوهشی به پایان رسید؛ دیداری که می‌تواند فصل تازه‌ای در روابط دانشگاهی دو کشور رقم بزند.

