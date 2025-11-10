خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسهیل تردد و شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه بررسی شد

تسهیل تردد و شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه بررسی شد
کد خبر : 1711987
لینک کوتاه کپی شد.

نشست مشترک مسئولان انتظامی خوزستان و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند با هدف تسهیل تردد خودروها و رفع موانع شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد در مرز شلمچه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست با حضور سرهنگ دولتشاهی رئیس پلیس راهور استان خوزستان، سرهنگ کرمی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، سرهنگ سهرابی فرمانده انتظامی خرمشهر، فرماندار خرمشهر، سرهنگ جودکی رئیس مرکز رهگشای استان و مصطفی خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در محل پایانه مرزی شلمچه برگزار شد.

در این نشست، موضوعات مرتبط با شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد، ساماندهی تردد در مرز، بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند کنترل ترافیک و بهبود فرآیندهای خدمت‌رسانی به مسافران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حاضران در جلسه بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی میان پلیس، گمرک، سازمان منطقه آزاد اروند و سایر دستگاه‌های اجرایی برای تسریع ارائه خدمات، ارتقای نظم و افزایش سطح امنیت در مرز شلمچه تأکید کردند.

در پایان، مسئولان پلیس راهور فراجا و مرکز رهگشای استان ضمن اعلام حمایت از روندهای تسهیل‌گرانه، قول همکاری در زمینه افزایش نیروی انسانی مستقر در بندر خرمشهر و بهبود فرآیند شماره‌گذاری خودروها را ارائه دادند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ