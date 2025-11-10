تسهیل تردد و شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد اروند در مرز شلمچه بررسی شد
نشست مشترک مسئولان انتظامی خوزستان و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند با هدف تسهیل تردد خودروها و رفع موانع شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد در مرز شلمچه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، این نشست با حضور سرهنگ دولتشاهی رئیس پلیس راهور استان خوزستان، سرهنگ کرمی رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی استان، سرهنگ سهرابی فرمانده انتظامی خرمشهر، فرماندار خرمشهر، سرهنگ جودکی رئیس مرکز رهگشای استان و مصطفی خانزادی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند در محل پایانه مرزی شلمچه برگزار شد.
در این نشست، موضوعات مرتبط با شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد، ساماندهی تردد در مرز، بهرهگیری از سامانههای هوشمند کنترل ترافیک و بهبود فرآیندهای خدمترسانی به مسافران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حاضران در جلسه بر ضرورت همکاری و همافزایی میان پلیس، گمرک، سازمان منطقه آزاد اروند و سایر دستگاههای اجرایی برای تسریع ارائه خدمات، ارتقای نظم و افزایش سطح امنیت در مرز شلمچه تأکید کردند.
در پایان، مسئولان پلیس راهور فراجا و مرکز رهگشای استان ضمن اعلام حمایت از روندهای تسهیلگرانه، قول همکاری در زمینه افزایش نیروی انسانی مستقر در بندر خرمشهر و بهبود فرآیند شمارهگذاری خودروها را ارائه دادند.