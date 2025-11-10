خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقش مناطق آزاد در کاهش هزینه مبادلات بین‌المللی

کد خبر : 1711983
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، با اشاره به اهمیت اقتصاد دریا‌محور در تعاملات جهانی، بر نقش راهبردی مناطق آزاد در کاهش هزینه‌های مبادلات و تسهیل تجارت تأکید کرد.

به گزارش ایلنا؛  عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: اقتصاد دریا‌محور بیشتر در بستر تعاملات جهانی شکل می‌گیرد و مبادلات آن، بخشی از چرخه اقتصاد بین‌المللی است و به همین دلیل، کاهش هزینه مبادله از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه در این بخش به شمار می‌رود.

او افزود: مناطق آزاد به دلیل شرایط مقرراتی مناسب، دسترسی مطلوب به آب‌های آزاد و امکان مبادله کالا، پول و تردد افراد با حداقل محدودیت‌ها، نقش مؤثر و تعیین‌کننده‌ای در تقویت اقتصاد دریا‌محور دارند.

عباس آخوندی، گفت: فهم درست از زنجیره ارزش جهانی و توانایی حضور در نظام اقتصاد بین‌الملل، از ضروریات اصلی است.

وزیر راه و شهرسازی دولت‌های یازدهم و دوازدهم، گفت: ایران باید بتواند امنیت و سهولت تجارت را در مسیر کریدور‌هایی که از خاک کشور عبور می‌کند، تضمین کند تا فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر بیشتری در این مسیر‌ها فعالیت داشته باشند.

عباس آخوندی با اشاره به اهمیت نگاه کریدوری در اقتصاد دریا‌محور گفت: حاکمیت باید موانع موجود در مسیر تجارت و تردد را برطرف کند تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه پایدار در این حوزه فراهم شود.

او بر نقش همایش‌های تخصصی در شکل‌گیری شبکه‌های همکاری تأکید کرد و گفت: این همایش‌ها، به‌ویژه با حضور میهمانان خارجی، بستری برای ایجاد ارتباط میان فعالان تجاری داخلی و خارجی و نیز بین بخش خصوصی و مقامات دولتی فراهم می‌کنند و می‌توانند به تسهیل تردد و مبادله کمک کنند.

عباس آخوندی با اشاره به اهمیت پیوند دانشگاه، دولت و بخش خصوصی در تحقق اهداف اقتصاد دریا‌محور، به ضرورت تداوم گفت‌و‌گو‌های تخصصی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی اشاره کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ