خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کیش میزبان اولین دوره جشنواره ملی فیلم‌های تبلیغاتی گردشگری

کد خبر : 1709498
لینک کوتاه کپی شد.

اولین دوره جشنواره ملی فیلم‌های تبلیغاتی گردشگری کیش با اعلام فراخوان از فعالان حوزه‌های فیلم، شرکت‌های تبلیغاتی، برندهای تجاری و سازمان‌های فعال در عرصه گردشگری جهت ارسال آثار و شرکت در جشنواره دعوت کرد.

به گزارش  ایلنا، دبیرخانه جشنواره فیلم‌های تبلیغاتی گردشگری کیش با  اعلام این فراخوان، از کلیه فیلم‌سازان، شرکت‌های تبلیغاتی، برندهای تجاری و سازمان‌های فعال در حوزه گردشگری از سراسر ایران دعوت کردآثار تولید شده خود را شامل تولیدات با محتوای تبلیغاتی و گردشگری تمام شهرهای کشور در 5 بخش اصلی این جشنواره که از سال 1400 تا 1404 تولید شده است برای شرکت در رقابت‌های رسمی جشنواره ارسال نمایند .

بخش‌های جشنواره:

1. فیلم های تبلیغاتی (تا 3 دقیقه):

   - فیلم های خلاقانه در معرفی جاذبه‌های گردشگری، مقاصد سفر، خدمات گردشگری، اقامتگاه‌ها و...

2. فیلم های مستند گردشگری :

   - آثار مستند یا داستانی با موضوع سفر، گردشگری، تاریخچه یا تجربه مقصدهای گردشگری.

3. فیلم های روابط عمومی :

   - فیلم های سازمانی ( شرکتی ) ، مسئولیت اجتماعی .

4 . بخش روایت کیش ویژه آثار ویدئویی با موضوع بهترین تبلیغ گردشگری کیش.

5 . Craft ( عوامل تولید فیلم )

شاخص‌های انتخاب آثار:

- کیفیت در تولید (تصویر، صدا، تدوین)

- ایده و اجرای خلاقانه

ضوابط فنی آثار:

با کیفیت حداقل Full HD (1920x1080)

- زبان: فارسی یا گویش محلی (زیرنویس فارسی برای آثار با گویش محلی الزامی است)

- آثار باید از نظر حقوقی مجاز به نمایش باشند (ارائه دهنده مسئول مدعیان مالکیت مادی و معنوی اثر می باشد)

- کلیه آثار ارسالی فاقد لوگو ، تیتراژ و اسامی عوامل سازنده  باشد .

نحوه ارسال آثار:

از هر ارسال کننده در هر بخش تنها مجاز به ارسال پنج اثر بوده و میتواند از طریق فرم ثبت نام جداگانه برای هر اثر در وبسایت جشنواره به نشانی  www.kishtaff.com  آثار خود را بارگذاری و ارسال نماید .  

 

هیئت داوران جشنواره :

خانم ها فریبا کوثری و نرگس محمدی و آقایان محمود کلاری ، محمد رضا شریفی نیا ، مهرداد اسکویی ، پژمان فخاریان ،

آرش معیریان ، بابک معدن دار و شهرام احمدی

 

زمان‌بندی:

- مهلت ارسال آثار: تا 1۰ آذر۱۴۰۴

- اعلام آثار پذیرفته‌شده: ۱۰ تا 15 آذر ۱۴۰۴

- زمان برگزاری جشنواره: ۲۴ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ –  سالن همایش های بین المللی جزیره کیش

 

جوایز جشنواره ،

جشنواره در بخش های رقابتی اول تا چهارم به ترتیب زیر جوایزی را اهداء خواهد کرد :

اثر اول -تندیس طلایی جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 300 میلیون تومانی

 اثر دوم - تندیس نقره ای ، دیپلم افتخار  و یک سفر گردشگری 10 روزه رایگان

اثر سوم  - تندیس برنزی ، دیپلم افتخار و یک سفر گردشگری یک هقته ای رایگان

همچنین از طرف دبیرخانه جشنواره به :

 بهترین کارگردانی

بهترین تصویربرداری

 بهترین تدوین و فن آوری

بهترین مدیر خلاقیت

بهترین مدیر هنری

تندیس طلایی جشنواره  اهداء خواهد شد .

جشنواره به بهترین فیلم از نگاه هیئت داوران و فیلم منتخب مردم ، تندیس طلایی اهداء خواهد کرد .

جشنواره در نظر دارد برای اولین بار ، به شجاع ترین و خلاق ترین سفارش دهنده تولید فیلم های تبلیغاتی گردشگری و همچنین به خلاق ترین اسپانسر و حامی مالی تولید فیلم های تبلیغاتی گردشگری تندیس زرین جشنواره را  اهداء نماید  .

 

برای اطلاعات بیشتر و ارسال آثار، به وب‌سایت جشنواره مراجعه فرمایید: 

www.kishtaff.co

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ