به گزارش ایلنا، دبیرخانه جشنواره فیلم‌های تبلیغاتی گردشگری کیش با اعلام این فراخوان، از کلیه فیلم‌سازان، شرکت‌های تبلیغاتی، برندهای تجاری و سازمان‌های فعال در حوزه گردشگری از سراسر ایران دعوت کردآثار تولید شده خود را شامل تولیدات با محتوای تبلیغاتی و گردشگری تمام شهرهای کشور در 5 بخش اصلی این جشنواره که از سال 1400 تا 1404 تولید شده است برای شرکت در رقابت‌های رسمی جشنواره ارسال نمایند .

بخش‌های جشنواره:

1. فیلم های تبلیغاتی (تا 3 دقیقه):

- فیلم های خلاقانه در معرفی جاذبه‌های گردشگری، مقاصد سفر، خدمات گردشگری، اقامتگاه‌ها و...

2. فیلم های مستند گردشگری :

- آثار مستند یا داستانی با موضوع سفر، گردشگری، تاریخچه یا تجربه مقصدهای گردشگری.

3. فیلم های روابط عمومی :

- فیلم های سازمانی ( شرکتی ) ، مسئولیت اجتماعی .

4 . بخش روایت کیش ویژه آثار ویدئویی با موضوع بهترین تبلیغ گردشگری کیش.

5 . Craft ( عوامل تولید فیلم )

شاخص‌های انتخاب آثار:

- کیفیت در تولید (تصویر، صدا، تدوین)

- ایده و اجرای خلاقانه

ضوابط فنی آثار:

با کیفیت حداقل Full HD (1920x1080)

- زبان: فارسی یا گویش محلی (زیرنویس فارسی برای آثار با گویش محلی الزامی است)

- آثار باید از نظر حقوقی مجاز به نمایش باشند (ارائه دهنده مسئول مدعیان مالکیت مادی و معنوی اثر می باشد)

- کلیه آثار ارسالی فاقد لوگو ، تیتراژ و اسامی عوامل سازنده باشد .

نحوه ارسال آثار:

از هر ارسال کننده در هر بخش تنها مجاز به ارسال پنج اثر بوده و میتواند از طریق فرم ثبت نام جداگانه برای هر اثر در وبسایت جشنواره به نشانی www.kishtaff.com آثار خود را بارگذاری و ارسال نماید .

هیئت داوران جشنواره :

خانم ها فریبا کوثری و نرگس محمدی و آقایان محمود کلاری ، محمد رضا شریفی نیا ، مهرداد اسکویی ، پژمان فخاریان ،

آرش معیریان ، بابک معدن دار و شهرام احمدی

زمان‌بندی:

- مهلت ارسال آثار: تا 1۰ آذر۱۴۰۴

- اعلام آثار پذیرفته‌شده: ۱۰ تا 15 آذر ۱۴۰۴

- زمان برگزاری جشنواره: ۲۴ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ – سالن همایش های بین المللی جزیره کیش

جوایز جشنواره ،

جشنواره در بخش های رقابتی اول تا چهارم به ترتیب زیر جوایزی را اهداء خواهد کرد :

اثر اول -تندیس طلایی جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 300 میلیون تومانی

اثر دوم - تندیس نقره ای ، دیپلم افتخار و یک سفر گردشگری 10 روزه رایگان

اثر سوم - تندیس برنزی ، دیپلم افتخار و یک سفر گردشگری یک هقته ای رایگان

همچنین از طرف دبیرخانه جشنواره به :

بهترین کارگردانی

بهترین تصویربرداری

بهترین تدوین و فن آوری

بهترین مدیر خلاقیت

بهترین مدیر هنری

تندیس طلایی جشنواره اهداء خواهد شد .

جشنواره به بهترین فیلم از نگاه هیئت داوران و فیلم منتخب مردم ، تندیس طلایی اهداء خواهد کرد .

جشنواره در نظر دارد برای اولین بار ، به شجاع ترین و خلاق ترین سفارش دهنده تولید فیلم های تبلیغاتی گردشگری و همچنین به خلاق ترین اسپانسر و حامی مالی تولید فیلم های تبلیغاتی گردشگری تندیس زرین جشنواره را اهداء نماید .

برای اطلاعات بیشتر و ارسال آثار، به وب‌سایت جشنواره مراجعه فرمایید:

www.kishtaff.co

