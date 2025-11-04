کیش میزبان اولین دوره جشنواره ملی فیلمهای تبلیغاتی گردشگری
اولین دوره جشنواره ملی فیلمهای تبلیغاتی گردشگری کیش با اعلام فراخوان از فعالان حوزههای فیلم، شرکتهای تبلیغاتی، برندهای تجاری و سازمانهای فعال در عرصه گردشگری جهت ارسال آثار و شرکت در جشنواره دعوت کرد.
به گزارش ایلنا، دبیرخانه جشنواره فیلمهای تبلیغاتی گردشگری کیش با اعلام این فراخوان، از کلیه فیلمسازان، شرکتهای تبلیغاتی، برندهای تجاری و سازمانهای فعال در حوزه گردشگری از سراسر ایران دعوت کردآثار تولید شده خود را شامل تولیدات با محتوای تبلیغاتی و گردشگری تمام شهرهای کشور در 5 بخش اصلی این جشنواره که از سال 1400 تا 1404 تولید شده است برای شرکت در رقابتهای رسمی جشنواره ارسال نمایند .
بخشهای جشنواره:
1. فیلم های تبلیغاتی (تا 3 دقیقه):
- فیلم های خلاقانه در معرفی جاذبههای گردشگری، مقاصد سفر، خدمات گردشگری، اقامتگاهها و...
2. فیلم های مستند گردشگری :
- آثار مستند یا داستانی با موضوع سفر، گردشگری، تاریخچه یا تجربه مقصدهای گردشگری.
3. فیلم های روابط عمومی :
- فیلم های سازمانی ( شرکتی ) ، مسئولیت اجتماعی .
4 . بخش روایت کیش ویژه آثار ویدئویی با موضوع بهترین تبلیغ گردشگری کیش.
5 . Craft ( عوامل تولید فیلم )
شاخصهای انتخاب آثار:
- کیفیت در تولید (تصویر، صدا، تدوین)
- ایده و اجرای خلاقانه
ضوابط فنی آثار:
با کیفیت حداقل Full HD (1920x1080)
- زبان: فارسی یا گویش محلی (زیرنویس فارسی برای آثار با گویش محلی الزامی است)
- آثار باید از نظر حقوقی مجاز به نمایش باشند (ارائه دهنده مسئول مدعیان مالکیت مادی و معنوی اثر می باشد)
- کلیه آثار ارسالی فاقد لوگو ، تیتراژ و اسامی عوامل سازنده باشد .
نحوه ارسال آثار:
از هر ارسال کننده در هر بخش تنها مجاز به ارسال پنج اثر بوده و میتواند از طریق فرم ثبت نام جداگانه برای هر اثر در وبسایت جشنواره به نشانی www.kishtaff.com آثار خود را بارگذاری و ارسال نماید .
هیئت داوران جشنواره :
خانم ها فریبا کوثری و نرگس محمدی و آقایان محمود کلاری ، محمد رضا شریفی نیا ، مهرداد اسکویی ، پژمان فخاریان ،
آرش معیریان ، بابک معدن دار و شهرام احمدی
زمانبندی:
- مهلت ارسال آثار: تا 1۰ آذر۱۴۰۴
- اعلام آثار پذیرفتهشده: ۱۰ تا 15 آذر ۱۴۰۴
- زمان برگزاری جشنواره: ۲۴ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ – سالن همایش های بین المللی جزیره کیش
جوایز جشنواره ،
جشنواره در بخش های رقابتی اول تا چهارم به ترتیب زیر جوایزی را اهداء خواهد کرد :
اثر اول -تندیس طلایی جشنواره ، دیپلم افتخار و جایزه نقدی 300 میلیون تومانی
اثر دوم - تندیس نقره ای ، دیپلم افتخار و یک سفر گردشگری 10 روزه رایگان
اثر سوم - تندیس برنزی ، دیپلم افتخار و یک سفر گردشگری یک هقته ای رایگان
همچنین از طرف دبیرخانه جشنواره به :
بهترین کارگردانی
بهترین تصویربرداری
بهترین تدوین و فن آوری
بهترین مدیر خلاقیت
بهترین مدیر هنری
تندیس طلایی جشنواره اهداء خواهد شد .
جشنواره به بهترین فیلم از نگاه هیئت داوران و فیلم منتخب مردم ، تندیس طلایی اهداء خواهد کرد .
جشنواره در نظر دارد برای اولین بار ، به شجاع ترین و خلاق ترین سفارش دهنده تولید فیلم های تبلیغاتی گردشگری و همچنین به خلاق ترین اسپانسر و حامی مالی تولید فیلم های تبلیغاتی گردشگری تندیس زرین جشنواره را اهداء نماید .
برای اطلاعات بیشتر و ارسال آثار، به وبسایت جشنواره مراجعه فرمایید:
www.kishtaff.co