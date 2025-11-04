خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حراست سازمان منطقه آزاد کیش ، حراست برتر مناطق آزاد شد

حراست سازمان منطقه آزاد کیش ، حراست برتر مناطق آزاد شد
کد خبر : 1709437
لینک کوتاه کپی شد.

اداره‌کل حراست سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان حراست برتر در سطح حراست‌های مناطق آزاد کشور انتخاب شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در گردهمایی مدیران‌کل حراست‌های مناطق آزاد کشور که به میزبانی جزیره قشم برگزار شد، بر اساس ارزیابی‌های به عمل آمده و همچنین بررسی عملکرد، اداره‌کل حراست سازمان منطقه آزاد کیش از سوی سازمان حراست کل کشور به عنوان حراست برتر معرفی شد.

در این مراسم با اهدای لوح سپاس از تلاش های حراست سازمان منطقه آزاد کیش تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ