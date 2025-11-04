حراست سازمان منطقه آزاد کیش ، حراست برتر مناطق آزاد شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در گردهمایی مدیران‌کل حراست‌های مناطق آزاد کشور که به میزبانی جزیره قشم برگزار شد، بر اساس ارزیابی‌های به عمل آمده و همچنین بررسی عملکرد، اداره‌کل حراست سازمان منطقه آزاد کیش از سوی سازمان حراست کل کشور به عنوان حراست برتر معرفی شد.

در این مراسم با اهدای لوح سپاس از تلاش های حراست سازمان منطقه آزاد کیش تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

