حراست سازمان منطقه آزاد کیش ، حراست برتر مناطق آزاد شد
ادارهکل حراست سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان حراست برتر در سطح حراستهای مناطق آزاد کشور انتخاب شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی واموربین الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در گردهمایی مدیرانکل حراستهای مناطق آزاد کشور که به میزبانی جزیره قشم برگزار شد، بر اساس ارزیابیهای به عمل آمده و همچنین بررسی عملکرد، ادارهکل حراست سازمان منطقه آزاد کیش از سوی سازمان حراست کل کشور به عنوان حراست برتر معرفی شد.
در این مراسم با اهدای لوح سپاس از تلاش های حراست سازمان منطقه آزاد کیش تقدیر و تجلیل به عمل آمد.