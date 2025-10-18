به منظور تجلیل از تلاشهای حافظان نظم و امنیت
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی با فرمانده انتظامی استان گیلان دیدار کرد
مدیرعامل، اعضای هیئتمدیره و معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی با حضور در ستاد فرماندهی انتظامی استان گیلان با فرمانده انتظامی استان دیدار و از زحمات نیروهای خدوم انتظامی در حفظ نظم، امنیت و آرامش جامعه قدردانی کردند.
در این دیدار، مصطفی طاعتیمقدم مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن تبریک هفته انتظامی، با تقدیر از تلاشهای شبانهروزی و مسئولیتپذیری کارکنان انتظامی استان، نقش مؤثر این نیرو را در تأمین امنیت پایدار و پشتیبانی از روند توسعه اقتصادی و اجتماعی استان گیلان، بهویژه در محدوده منطقه آزاد انزلی، مورد تأکید قرار داد.
طاعتی مقدم با اشاره به همکاریهای سازنده میان سازمان منطقه آزاد انزلی و مجموعه انتظامی استان، افزود: «امنیت، بستر اصلی سرمایهگذاری و رشد اقتصادی است و تلاش نیروهای انتظامی زمینهساز تحقق اهداف توسعهای منطقه آزاد انزلی در حوزههای گردشگری، تجارت و سرمایهگذاری میباشد.»
در ادامه، سردار حسین حسنپور ضمن قدردانی از حضور مدیرعامل و مدیران سازمان منطقه آزاد انزلی، بر اهمیت تعامل و همکاری نهادهای اجرایی و اقتصادی با مجموعه انتظامی در جهت ارتقای امنیت و تسهیل فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در سطح استان تأکید کرد.
این دیدار با تجلیل از خدمات صادقانه و مجاهدتهای پرسنل انتظامی استان گیلان در حفظ امنیت عمومی، نظم اجتماعی و آرامش شهروندان همراه بود.