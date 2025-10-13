نشست هماهنگی اجرای طرح محاسبه تولید ناخالص داخلی منطقه آزاد انزلی برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در ابتدای جلسه، اسماعیل محمدی‌خواه، معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد انزلی با تأکید بر اهمیت برآورد شاخص‌های کلان اقتصادی در ارزیابی عملکرد مناطق آزاد، اظهار داشت: «محاسبه تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده رشته فعالیت‌های اقتصادی، ابزار دقیق و قابل اتکایی برای سنجش میزان تأثیرگذاری سیاست‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد انزلی است و می‌تواند مسیر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی آینده را روشن‌تر سازد.»

در ادامه، دکتر غلامی، نماینده پژوهشکده آمار ایران ضمن تشریح مراحل مختلف اجرای پروژه، به ارائه توضیحاتی درباره شیوه جمع‌آوری داده‌ها، مدل محاسبه و الزامات همکاری میان دستگاه‌های ذی‌ربط پرداخت و افزود: «اجرای موفق این طرح مستلزم هماهنگی کامل میان واحدهای سازمان منطقه آزاد و فعالان اقتصادی در محدوده منطقه است.»

همچنین علی رزم‌آرا، مدیر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان منطقه آزاد انزلی و ناظر پروژه با اشاره به اهمیت دستیابی به اطلاعات دقیق و جامع اقتصادی گفت: «داده‌های به‌دست‌آمده از این طرح، مبنای علمی و آماری ارزشمندی برای تحلیل روند رشد اقتصادی منطقه، تعیین سهم هر بخش از اقتصاد و برنامه‌ریزی برای توسعه متوازن در حوزه‌های تولید، تجارت و خدمات خواهد بود.»

در بخش دیگری از نشست، طیفوری، معاون حوزه آمار سازمان برنامه و بودجه استان گیلان ضمن استقبال از اجرای این طرح، آمادگی کامل این سازمان را برای همکاری در ارائه آمار و اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی در محدوده منطقه آزاد انزلی اعلام کرد.

همچنین دکتر میرعسکری، عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان به عنوان نماینده دستگاه نظارت پروژه، به بیان دیدگاه‌های تخصصی در زمینه افزایش دقت داده‌ها، نحوه پایش آماری و تسهیل دسترسی به اطلاعات پرداخت.

در پایان، جمعی از مدیران و کارشناسان حاضر در جلسه نیز نقطه‌نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص بهبود فرآیند جمع‌آوری داده‌ها، استانداردسازی روش‌های محاسبه و افزایش هماهنگی بین بخشی مطرح کردند.

اجرای طرح محاسبه تولید ناخالص داخلی منطقه آزاد انزلی، گامی مؤثر در جهت تحلیل علمی عملکرد اقتصادی منطقه، شفاف‌سازی سهم واقعی این منطقه در اقتصاد استان و کشور و بهبود سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای خواهد بود.

