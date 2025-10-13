خبرگزاری کار ایران
تأکید معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس بر تقویت نظارت و ارتقای کیفیت محصولات سلامت‌محور

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس طی بازدید از مدیریت غذا و دارو بر لزوم نظارت تخصصی، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت آزمایشگاه‌های تخصصی برای تضمین سلامت محصولات تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد مسعودنیا معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس در بازدید از مدیریت غذا و دارو و آزمایشگاه‌های حوزه سلامت، بر نظارت تخصصی و دقیق بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی به عنوان مأموریت اصلی این مدیریت تأکید کرد.

مسعودنیا ارتقای کیفیت خدمات و انجام کارشناسی وظایف را برای افزایش رضایتمندی مردم و ارباب رجوع ضروری خواند و افزود: اجرای این مهم در چارچوب قوانین و با تأکید مجدانه مدیرعامل سازمان بر اهدافی چون توسعه محصولات سلامت‌محور، پیگیری به موقع شکایات و افزایش سرعت، دقت و کیفیت فرآیندها ضروری است.

او با اشاره به تقویت توان و دانش فنی آزمایشگاه کنترل مواد غذایی خاطرنشان کرد: این برنامه از گذشته در دستور کار قرار گرفته و در سال‌های اخیر پیشرفت‌های چشمگیری داشته است. ما تمام توان خود را به کار گرفته‌ایم تا با بهره‌گیری از آزمایشگاه‌های تخصصی ایمنی مواد غذایی از سموم و باکتری‌ها را تضمین و کیفیت‌سنجی را با دقت انجام دهیم تا مردم محصولاتی سالم دریافت کنند.

مسعودنیا در پایان با تأکید بر همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط گفت: دستیابی به محصولات سلامت‌محور تنها با اتکا به توان یک مدیریت ممکن نیست و هماهنگی و همکاری تمام ارگان‌های دخیل و پرهیز از موازی کاری ضروری است تا با افزودن بر توان همدیگر، به شعار اقتصاد سلامت‌محور در منطقه آزاد ارس دست یابیم.

 

