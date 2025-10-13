خبرگزاری کار ایران
راه‌اندازی شعبه کارنه‌تیر در منطقه آزاد ماکو گامی در جهت توسعه تجارت خارجی
مشاور عالی و رئیس حوزه ریاست اتاق بازرگانی ایران گفت: خوشبختانه قانون مناطق آزاد ظرفیت مهمی در مسیر توسعه کشور فراهم کرده و اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی، به دنبال ایفای نقش مؤثر در توسعه تجارت خارجی اعم از واردات و صادرات است و همکاری میان اتاق ایران، اتاق‌های شهرستان‌ها و مناطق آزاد کشور در این زمینه ضروری است.

یوسف نجفی ادامه داد: پیگیر ایجاد اتاق بازرگانی در مناطق آزاد هستیم و بر اساس توافق انجام‌شده با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، شعبه «کارنه تیر» در این منطقه راه‌اندازی و نمایندگی آن به ماکو اختصاص می یابد.

وی گفت: در صورت اصلاح قانون اتاق بازرگانی در مجلس، امکان ایجاد شعبات مستقل اتاق بازرگانی در مناطق آزاد نیز فراهم خواهد شد.

مشاور عالی سازمان منطقه آزاد ماکو همچنین با تأکید بر لزوم اجرای مدیریت یکپارچه در مرزها افزود: نبود مدیریت واحد در مبادی ورودی موجب شده از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده مطلوبی نشود؛ لازم است اختیارات مدیران عامل مناطق آزاد توسعه یابد و مبادی ورودی کشور با استانداردهای بین‌المللی هماهنگ شود.

 

