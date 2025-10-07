خبرگزاری کار ایران
گردشگری سلامت روی ریل دیجیتال؛

فراخوان بزرگ اروند برای استارت‌آپ‌ها

با توجه به رشد روزافزون صنعت گردشگری سلامت در کشور و افزایش تقاضای بیماران خارجی برای بهره‌مندی از خدمات درمانی و رفاهی ایران، ضرورت ورود شرکت‌های فعال در این حوزه به عرصه طراحی و توسعه اپلیکیشن‌های ملی و بین‌المللی بیش از پیش احساس می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، توسعه سامانه‌های هوشمند می‌تواند نقش مهمی در ساماندهی خدمات درمانی، اقامتی و حمل‌ونقل بیماران خارجی ایفا کرده و مسیر ارتباطی میان گردشگران سلامت، مراکز درمانی و شرکت‌های خدماتی را تسهیل کند.

در حال حاضر، نبود یک سامانه جامع دیجیتال باعث شده بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه ایران در حوزه گردشگری سلامت، به دلیل پراکندگی اطلاعات و دشواری دسترسی گردشگران خارجی، به درستی معرفی و بهره‌برداری نشود.

ایجاد اپلیکیشن‌های چندزبانه با محوریت معرفی خدمات پزشکی، تسهیلات اقامتی، بیمه، حمل‌ونقل و پیگیری درمان، ضمن ارتقای شفافیت و افزایش اعتماد بین‌المللی، می‌تواند زمینه‌ساز رشد درآمدهای ارزی و بهره‌مندی بیشتر اقتصاد کشور از این صنعت رو‌به‌رشد باشد.

بر اساس آمارهای موجود، روزانه بین ۱۰ تا ۱۳ هزار گردشگر عراقی از مرز شلمچه وارد کشور می‌شوند که بخش قابل توجهی از آنان با هدف استفاده از خدمات گردشگری سلامت به ایران سفر می‌کنند. این حجم از تقاضا، نشان‌دهنده ظرفیت بالای ایران در تبدیل‌شدن به یکی از قطب‌های منطقه‌ای گردشگری سلامت است.

در همین راستا، سازمان منطقه آزاد اروند با هدف تقویت زیرساخت‌های گردشگری سلامت، از شرکت‌ها و استارت‌آپ‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات دعوت کرده است تا با طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌های تخصصی، در مسیر توسعه پایدار اقتصادی، جذب گردشگران سلامت و ارتقای جایگاه بین‌المللی ایران در این صنعت گام بردارند.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت توسعه گردشگری و میراث فرهنگی سازمان منطقه آزاد اروند مراجعه کنند.

 

