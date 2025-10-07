آبادان و خرمشهر میتوانند به قطب گردشگری سلامت کشور تبدیل شوند
معاون امور تعاون وزیر کار با اشاره به ظرفیتهای منحصربهفرد آبادان و خرمشهر، برنامهریزی برای جذب 100 هزار گردشگر سلامت و ایجاد ارزش افزوده 90 هزار میلیارد تومانی را تشریح کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند؛ «یعقوب رستمی مالخلیفه» معاون امور تعاون وزیر کار با اشاره به موقعیت جغرافیایی و مرزهای آبی و زمینی این دو شهرستان، اظهار داشت: آبادان و خرمشهر با توجه به ظرفیتهای موجود درمانی و اقامتی، میتوانند به یکی از مراکز مهم گردشگری سلامت در کشور تبدیل شوند.
سهم ایران از گردشگری سلامت تنها ۱۰ هزار نفر
معاون امور تعاون وزیر کار با بیان اینکه کشورهای همسایه سالانه بیش از یک میلیون بیمار به خارج اعزام میکنند، افزود: «سهم ایران از این ظرفیت تنها ۱۰ هزار نفر است، در حالی که میتوانیم با برنامهریزی این میزان را به ۱۰۰ هزار نفر در سال افزایش داده و ارزش افزودهای بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان برای کشور ایجاد کنیم.»
تأکید بر ایجاد تعاونیهای جوار کارگاهی و دانشگاهی
رستمی مالخلیفه بر ایجاد تعاونیهای جوار کارگاهی تأکید و تصریح کرد: این تعاونیها موجب افزایش انگیزه و بهرهوری کارگران، تقویت رابطه کارگر و کارفرما، و ایجاد چرخه اقتصادی مثبت در کارگاهها میشود.
وی همچنین بر ضرورت شکلگیری تعاونیهای دانشگاهی تأکید و خاطرنشان کرد: این تعاونیها میتوانند پیوند میان دانشگاه و صنعت را تقویت کرده و فرصتهای تازهای برای دانشجویان و اساتید فراهم آورند.
معاون وزیر کار در پایان ایجاد تعاونیهای تخصصی در منطقه آزاد اروند را زیرساختی مهم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی دانست و بر مشارکت همه ذینفعان برای ترسیم آیندهای روشن برای منطقه تأکید کرد.