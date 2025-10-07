به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مدیر کل شیلات خوزستان از آغاز فصل برداشت میگو در شهرستان آبادان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود امسال حدود یک‌هزار و ۵۰۰ تن میگوی پرورشی در استان برداشت شود.

سید شریف موسوی با تاکید بر اینکه ۹۰ درصد میگوی پرورشی استان معادل یکهزار و دویست تن در چوئبده آبادان تولید می‌شود افزود: فعالیت مزارع پرورش میگو در این منطقه نقش مهمی در تأمین نیاز بازار داخلی و صادرات دارد.

وی خاطر نشان کرد: با توجه به شرایط مناسب پرورش و استقبال سرمایه‌گذاران، انتظار می‌رود برداشت امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته باشد.

به گفته مدیرکل شیلات خوزستان، توسعه صنعت پرورش میگو در آبادان علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار برای صیادان و بهره‌برداران، به افزایش صادرات محصولات شیلاتی کشور نیز کمک خواهد کرد.

در مزارع پرورش آبزی چوئبده ۴۶ میلیون لارو نیز رها سازی شد. همزمان با آغاز فصل برداشت میگوی پرورشی از مزارع آبزی‌پروری، از طرح توسعه آبزی‌پروری در مشاغل خرد روستایی نیز رونمایی شد.

طرحی برای احیای مشاغل روستایی که با استقبال خوب کشاورزان و بهره‌برداران منطقه روبه‌رو شده است.

در این طرح، علاوه بر پرورش میگو، انواع ماهی‌های سازگار با محیط نیز پرورش داده می‌شود.

