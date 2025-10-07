پورموسوی سرمربی جدید نفت آبادان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، تیم فوتبال صنعت نفت آبادان که سال گذشته با هدایت فراز کمالوند نتوانست لیگ برتری شود، فصل جدید را همراه با مسعود شجاعی آغاز کرد که او هم نتوانست در جمع برزیلی‌ها موفق کار کند و در ۶ هفته ابتدایی فصل جاری ۵ مساوی و یک شکست داشت تا این نمایش منجر به استعفاء و پایان همکاری او با این باشگاه شود.

باشگاه صنعت نفت که در فصل جاری هنوز نتوانسته به پیروزی برسد و فاصله ۹ امتیازی با تیم صدرنشین لیگ دسته اول دارد، در آستانه مسابقات هفته هفتم و دیدار خارج از خانه مقابل آریو اسلامشهر که دو روز دیگر (سه‌شنبه) برگزار می‌شود، سیروس پورموسوی را به‌عنوان جانشین مسعود شجاعی انتخاب کرد.

پورموسوی که در نیم‌فصل سال گذشته جای مسعود شجاعی را در مس رفسنجان گرفت و توانست این تیم را در لیگ برتر حفظ کند، حالا دوباره جانشین او شده و این بار چنین اتفاقی را در صنعت نفت آبادان تجربه کرده که حالا امیدوار است شرایط بهتری برای صعودشان به وجود بیاورد.

ناصر گودرزی، مدیرعامل باشگاه صنعت نفت آبادان در این باره عنوان کرد: پس از مذاکراتی که با پورموسوی داشتیم، این مربی هدایت تیم صنعت‌نفت را در ادامه لیگ دسته اول پذیرفت.

او ادامه داد: از امروز تمرینات تیم زیر نظر پورموسوی انجام خواهد شد و از این هفته روی نیمکت صنعت‌نفت خواهد نشست.

مدیر عامل باشگاه صنعت نفت آبادان از پورموسوی به‌عنوان مربی باتجربه فوتبال کشور و خوزستان یاد کرد و گفت: به طور حتم تجربه پورموسوی در ادامه لیگ به کمک تیم صنعت‌نفت خواهد آمد و امیدواریم با حمایت همه جانبه مسؤولان و هواداران عزیز تیم به روند خوبی برسد.

