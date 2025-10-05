به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در این دیدار رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: گستره مأموریت‌های نیروی انتظامی به اندازه کل جامعه است و ما قدردان ایثار و فداکاری نیروهای خدوم انتظامی در اقصی نقاط کشور به ویژه در خطه استراتژیک آذربایجان شرقی هستیم.

مقدم زاده با تأکید بر این که هیچ پیشرفتی جز در بستر امنیت حاصل نمی‌شود خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های اقتصادی و پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر در منطقه آزاد ارس شاهد آن بوده‌ایم بی‌شک مرهون امنیت پایدار و تلاش‌های بی‌وقفه مجموعه انتظامی است. امنیت زیربنای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری است و نیروی انتظامی در تمام این عرصه‌ها نقش‌آفرین و پیشتاز بوده است.

وی در ادامه افزود: نیروی انتظامی ستون و رکن اصلی امنیت جامعه است. همه نهادها از جمله سازمان منطقه آزاد ارس باید در مسیر ایجاد و حفظ این امنیت با پلیس همکاری و هم‌افزایی کنند تا نتیجه مطلوب برای آرامش عمومی و توسعه اقتصادی حاصل شود.

سردار محمدی، فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست با تقدیر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ابراز داشت: منطقه آزاد ارس به پشتوانه مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی راهبردی، امروز به یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین مناطق آزاد کشور تبدیل شده و به حق می‌توان آن را بازوی اقتصادی قدرتمند برای استان و شمال‌غرب کشور دانست.

سردار محمدی با تقدیر از اقدامات مؤثر سازمان در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها تصریح کرد: این سطح از فعالیت‌های اقتصادی پرشتاب و ایجاد اشتغال پایدار علاوه بر رونق بخشیدن به اقتصاد منطقه به طور مستقیم در تقویت امنیت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز تأثیرگذار است. ما در نیروی انتظامی استان خود را متعهد به پشتیبانی و تأمین امنیت هرچه بیشتر این کانون رشد و توسعه می‌دانیم.

