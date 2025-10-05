خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس:

امنیت پایدار، بستر ساز توسعه و جذب سرمایه‌گذاری است

امنیت پایدار، بستر ساز توسعه و جذب سرمایه‌گذاری است
کد خبر : 1695781
لینک کوتاه کپی شد.

در دیداری صمیمانه به مناسبت هفته نیروی انتظامی دکتر هادی مقدم‌زاده رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با سردار علی محمدی، فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در این دیدار رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی گفت: گستره مأموریت‌های نیروی انتظامی به اندازه کل جامعه است و ما قدردان ایثار و فداکاری نیروهای خدوم انتظامی در اقصی نقاط کشور به ویژه در خطه  استراتژیک آذربایجان شرقی هستیم.

مقدم زاده با تأکید بر این که هیچ پیشرفتی جز در بستر امنیت حاصل نمی‌شود خاطرنشان کرد: پیشرفت‌های اقتصادی و پروژه‌های بزرگ سرمایه‌گذاری که در سال‌های اخیر در منطقه آزاد ارس شاهد آن بوده‌ایم بی‌شک مرهون امنیت پایدار و تلاش‌های بی‌وقفه مجموعه انتظامی است. امنیت زیربنای توسعه و جذب سرمایه‌گذاری است و نیروی انتظامی در تمام این عرصه‌ها نقش‌آفرین و پیشتاز بوده است.

وی در ادامه افزود: نیروی انتظامی ستون و رکن اصلی امنیت جامعه است. همه نهادها از جمله سازمان منطقه آزاد ارس باید در مسیر ایجاد و حفظ این امنیت با پلیس همکاری و هم‌افزایی کنند تا نتیجه مطلوب برای آرامش عمومی و توسعه اقتصادی حاصل شود.

سردار محمدی، فرمانده انتظامی استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست با تقدیر از مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ابراز داشت: منطقه آزاد ارس به پشتوانه مدیریت جهادی و برنامه‌ریزی راهبردی، امروز به یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین مناطق آزاد کشور تبدیل شده و به حق می‌توان آن را بازوی اقتصادی قدرتمند برای استان و شمال‌غرب کشور دانست.

سردار محمدی با تقدیر از اقدامات مؤثر سازمان در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و توسعه زیرساخت‌ها تصریح کرد: این سطح از فعالیت‌های اقتصادی پرشتاب و ایجاد اشتغال پایدار علاوه بر رونق بخشیدن به اقتصاد منطقه به طور مستقیم در تقویت امنیت اجتماعی و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز تأثیرگذار است. ما در نیروی انتظامی استان خود را متعهد به پشتیبانی و تأمین امنیت هرچه بیشتر این کانون رشد و توسعه می‌دانیم.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی