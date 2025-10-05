خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ارس میزبان چهار رویداد گردشگری؛

از رونمایی سامانه ملی تا اردوی ۸۰ کمپرسوار در کنار دریاچه سد خداآفرین

از رونمایی سامانه ملی تا اردوی ۸۰ کمپرسوار در کنار دریاچه سد خداآفرین
کد خبر : 1695779
لینک کوتاه کپی شد.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با اشاره به برنامه‌ریزی گسترده برای جهش گردشگری در این منطقه از اجرای چهار رویداد مهم همزمان با هفته گردشگری در منطقه آزاد ارس خبر داد.

به گزارش ایلنا  به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد مسعودی نیا از راه‌اندازی نخستین سامانه جامع ارزیابی برخط واحدهای اقامتی، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و غذا در ارمنستان، برگزاری نشست هم‌اندیشی با هتل‌داران و همچنین میزبانی از اردوی دو روزه بیش از ۸۰ کمپ‌گردشگر از سراسر کشور در کنار دریاچه سد خداآفرین به عنوان چهار اقدام همزمان و محوری این سازمان در هفته ملی گردشگری خبر داد.

مسعودی نیا در ادامه با تشریح این رویدادها گفت: در راستای ارتقای شفافیت و کیفیت خدمات، نخستین سامانه جامع ارزیابی برخط واحدهای اقامتی در منطقه آزاد ارس رونمایی شد. این سامانه ارزیابی هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیرها و کاشانه‌های مهمان را به‌صورت آنلاین و در لحظه ممکن می‌سازد و مبنای اصلی صدور، تمدید و تعلیق پروانه‌ها خواهد بود.

وی در ادامه به دومین رویداد بزرگ اشاره کرد و افزود: به موازات این اقدام و با هدف توسعه گردشگری اقتصادی و ایجاد بازارهای جدید نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای بومی منطقه آزاد ارس با حضور فعالان این حوزه در شهر کاپان ارمنستان برگزار شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اقتصادی منطقه به همسایگان و تسهیل صادرات تولیدات داخلی به کشورهای همجوار بود.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس سومین اقدام محوری را برگزاری نشست هم‌اندیشی با انجمن هتل‌داران ارس عنوان کرد و تصریح نمود: در این نشست که با حضور  معاون فنی و زیربنایی سازمان و هتلداران ارس برگزار شد به‌صورت ویژه به بررسی مسائل و مشکلات هتل‌داران و تدوین راهکارهای عملی برای جذب گردشگر و افزایش ایستایی (ماندگاری) آنان در منطقه پرداختیم. شنیدن مستقیم دغدغه‌های این فعالان اقتصادی و هم‌افزایی برای رفع موانع اداری و زیرساختی از اهداف اصلی این جلسه بود.

مسعودی نیا در بخشی دیگر از سخنان خود به رویداد چهارم که میزبانی از اردوی کمپ‌گردشگری بود پرداخت و اظهار داشت: همزمان با این برنامه‌ها میزبانی بیش از ۸۰ کمپ‌گردشگر (کمپرسوار) از سراسر کشور را در مرکز خداآفرین و در اطراف دریاچه زیبای سد خداآفرین تجربه کردیم. 

وی در پایان با جمع‌بندی این چهار رویداد خاطرنشان کرد: این چهار اقدام که همزمان در هفته گردشگری به ثمر نشست حلقه‌های به هم پیوسته از نوسازی دیجیتال و رفع موانع داخلی گرفته تا معرفی ظرفیت‌ها در عرصه بین‌المللی و همچنین بهره‌برداری عملی از جذابیت‌های طبیعی منطقه، زنجیره کاملی برای توسعه گردشگری ارس هستند و تداوم این روند همکاری‌های فرابخشی بی‌شک افق‌های جدیدی پیش روی صنعت گردشگری منطقه خواهد گشود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی