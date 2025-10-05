از رونمایی سامانه ملی تا اردوی ۸۰ کمپرسوار در کنار دریاچه سد خداآفرین

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد ارس، محمد مسعودی نیا از راه‌اندازی نخستین سامانه جامع ارزیابی برخط واحدهای اقامتی، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و غذا در ارمنستان، برگزاری نشست هم‌اندیشی با هتل‌داران و همچنین میزبانی از اردوی دو روزه بیش از ۸۰ کمپ‌گردشگر از سراسر کشور در کنار دریاچه سد خداآفرین به عنوان چهار اقدام همزمان و محوری این سازمان در هفته ملی گردشگری خبر داد.

مسعودی نیا در ادامه با تشریح این رویدادها گفت: در راستای ارتقای شفافیت و کیفیت خدمات، نخستین سامانه جامع ارزیابی برخط واحدهای اقامتی در منطقه آزاد ارس رونمایی شد. این سامانه ارزیابی هتل‌ها، هتل آپارتمان‌ها، مهمانپذیرها و کاشانه‌های مهمان را به‌صورت آنلاین و در لحظه ممکن می‌سازد و مبنای اصلی صدور، تمدید و تعلیق پروانه‌ها خواهد بود.

وی در ادامه به دومین رویداد بزرگ اشاره کرد و افزود: به موازات این اقدام و با هدف توسعه گردشگری اقتصادی و ایجاد بازارهای جدید نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای بومی منطقه آزاد ارس با حضور فعالان این حوزه در شهر کاپان ارمنستان برگزار شد. هدف از برگزاری این نمایشگاه معرفی ظرفیت‌های گردشگری، فرهنگی و اقتصادی منطقه به همسایگان و تسهیل صادرات تولیدات داخلی به کشورهای همجوار بود.

معاون فرهنگی اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس سومین اقدام محوری را برگزاری نشست هم‌اندیشی با انجمن هتل‌داران ارس عنوان کرد و تصریح نمود: در این نشست که با حضور معاون فنی و زیربنایی سازمان و هتلداران ارس برگزار شد به‌صورت ویژه به بررسی مسائل و مشکلات هتل‌داران و تدوین راهکارهای عملی برای جذب گردشگر و افزایش ایستایی (ماندگاری) آنان در منطقه پرداختیم. شنیدن مستقیم دغدغه‌های این فعالان اقتصادی و هم‌افزایی برای رفع موانع اداری و زیرساختی از اهداف اصلی این جلسه بود.

مسعودی نیا در بخشی دیگر از سخنان خود به رویداد چهارم که میزبانی از اردوی کمپ‌گردشگری بود پرداخت و اظهار داشت: همزمان با این برنامه‌ها میزبانی بیش از ۸۰ کمپ‌گردشگر (کمپرسوار) از سراسر کشور را در مرکز خداآفرین و در اطراف دریاچه زیبای سد خداآفرین تجربه کردیم.

وی در پایان با جمع‌بندی این چهار رویداد خاطرنشان کرد: این چهار اقدام که همزمان در هفته گردشگری به ثمر نشست حلقه‌های به هم پیوسته از نوسازی دیجیتال و رفع موانع داخلی گرفته تا معرفی ظرفیت‌ها در عرصه بین‌المللی و همچنین بهره‌برداری عملی از جذابیت‌های طبیعی منطقه، زنجیره کاملی برای توسعه گردشگری ارس هستند و تداوم این روند همکاری‌های فرابخشی بی‌شک افق‌های جدیدی پیش روی صنعت گردشگری منطقه خواهد گشود.

