به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست که با هدف ایجاد هماهنگی، ساماندهی فعالیت‌ها و تبادل نظر در خصوص راهکارهای ارتقای خدمات حوزه املاک برگزار گردید، مجید فاتحی عضو هیئت مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی ضمن تأکید بر اهمیت این صنف در رونق اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری گفت: «مشاوران املاک نقش مهمی در هدایت صحیح سرمایه‌ها، ایجاد شفافیت در معاملات و اعتمادسازی برای فعالان اقتصادی دارند و سازمان منطقه آزاد انزلی از فعالیت‌های قانونی و شفاف این حوزه حمایت می‌کند.»

وی با اشاره به لزوم ساماندهی فعالیت دفاتر املاک افزود: «ضروری است تمامی دفاتر و مشاوران املاک در چارچوب قوانین و ضوابط سازمان فعالیت نمایند تا علاوه بر صیانت از حقوق مردم و سرمایه‌گذاران، مسیر توسعه متوازن در منطقه آزاد انزلی هموارتر شود.»

در ادامه نشست، مشاوران املاک حاضر به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و مشکلات خود پرداخته و بر اهمیت همکاری نزدیک‌تر با سازمان تأکید کردند. همچنین مقرر شد شرایط لازم برای ایجاد تشکل صنفی مشاورین املاک محدوده منطقه آزاد انزلی فراهم گردد.

این نشست در فضایی صمیمی و هم‌اندیشانه برگزار شد و بر استمرار چنین جلساتی برای بهبود روند فعالیت‌های صنف مشاوران املاک در منطقه آزاد انزلی تأکید گردید.

