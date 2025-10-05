خبرگزاری کار ایران
تأکید استاندار خوزستان بر تسریع در اجرای طرح‌های مشترک با عراق

تأکید استاندار خوزستان بر تسریع در اجرای طرح‌های مشترک با عراق
استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت تکمیل خط‌آهن شلمچه–بصره و لایروبی اروندرود، این طرح‌ها را محور توسعه ترانزیت و رونق اقتصادی منطقه دانست.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست مشترک با هیأت ایرانی و عراقی در منطقه آزاد اروند گفت: بخش عمده تعهدات ایران در پروژه راه‌آهن شلمچه–بصره از جمله مین‌زدایی و ساخت پل انجام شده و با تکمیل بخش عراقی، مسیر ریلی دو کشور به‌طور مؤثر فعال خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت اجرای طرح لایروبی اروندرود و همکاری دو کشور در موضوعات آبی از جمله رهاسازی آب از دجله برای احیای هورالعظیم تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه مشترک تخصصی برای بررسی این مسائل شد.

موالی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند در حمل‌ونقل، تجارت و گردشگری، ایجاد بازارچه مشترک و توسعه متوازن مبادلات در گذرگاه شلمچه را از اولویت‌های راهبردی همکاری‌های دو کشور دانست.

 

