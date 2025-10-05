به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، سید محمدرضا موالی‌زاده در نشست مشترک با هیأت ایرانی و عراقی در منطقه آزاد اروند گفت: بخش عمده تعهدات ایران در پروژه راه‌آهن شلمچه–بصره از جمله مین‌زدایی و ساخت پل انجام شده و با تکمیل بخش عراقی، مسیر ریلی دو کشور به‌طور مؤثر فعال خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت اجرای طرح لایروبی اروندرود و همکاری دو کشور در موضوعات آبی از جمله رهاسازی آب از دجله برای احیای هورالعظیم تأکید کرد و خواستار تشکیل کارگروه مشترک تخصصی برای بررسی این مسائل شد.

موالی‌زاده با اشاره به ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند در حمل‌ونقل، تجارت و گردشگری، ایجاد بازارچه مشترک و توسعه متوازن مبادلات در گذرگاه شلمچه را از اولویت‌های راهبردی همکاری‌های دو کشور دانست.

