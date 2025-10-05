در نشست همکاریهای اقتصادی ایران و عراق مطرح شد؛
لزوم راهاندازی منطقه آزاد مشترک ایران و عراق و شبانهروزی شدن مرز شلمچه
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور بر توسعه همکاریهای اقتصادی میان ایران و عراق تأکید کرد و خواستار اجرایی شدن تفاهمنامههای پیشین میان دو کشور شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بینالملل سازمان منطقه آزاد اروند، رضا مسرور دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در نشست همکاریهای اقتصادی ایران و عراق با اشاره به پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو ملت گفت: علایق زیادی بین مردم دو کشور وجود دارد و امیدواریم بتوانیم در حوزه اقتصادی نیز همکاریهای مشترک و پایداری داشته باشیم.
وی با تأکید بر لزوم عملیاتی شدن توافقات گذشته میان دو کشور افزود: مصمم هستیم تفاهمنامههایی که پیش از این میان ایران و عراق منعقد شده، اجرایی شوند تا زمینه برای گسترش تعاملات اقتصادی بیش از پیش فراهم شود.
مسرور با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی منطقه آزاد اروند اظهار داشت: از میان ۱۸ منطقه آزاد کشور، اروند مهمترین منطقه در تعاملات اقتصادی با عراق است و قابلیتهای متعددی برای سرمایهگذاری دارد. باید تراز تجاری دو کشور متناسب شود، چرا که در حال حاضر صادرات از ایران به عراق بیشتر است و لازم است عراق نیز امکان ارسال کالا به ایران را فراهم کند.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور راهاندازی بازارچه مرزی مشترک در شلمچه را از برنامههای اولویتدار دانست و خاطرنشان کرد: تأسیس منطقه آزاد مشترک ایران و عراق موضوع مهمی است که باید به صورت جدی پیگیری شود. علاقهمندیم در این خصوص جلسهای تخصصی با طرف عراقی برگزار کنیم تا چارچوب اجرایی آن مشخص شود.
وی یکی از چالشهای مطرحشده از سوی تجار ایرانی را ممنوعیتهای ناگهانی (خلعالساعه) در مرزها عنوان کرد و افزود: شعار مشخص ما این است که اگر قرار است ممنوعیتی برای کالایی اعمال شود، حداقل یک ماه پیش از اجرا به طرف ایرانی اطلاع داده شود تا فعالان اقتصادی دچار خسارت نشوند.
مسرور همچنین شبانهروزی شدن مرز شلمچه را از مطالبات اصلی فعالان اقتصادی دانست و گفت: با فراهم شدن زیرساختها، میتوان شرایطی ایجاد کرد تا مرز شلمچه به صورت شبانهروزی فعال باشد و تجار بتوانند محصولات خود را با تسهیلات بیشتری صادر کنند.
وی با اشاره به تعطیلیهای مکرر در مرز شلمچه اظهار داشت: افزایش روزهای تعطیل در مرز، روند صادرات را کند میکند و باید با همکاری طرف عراقی این تعطیلات کاهش یابد.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور در پایان، راهاندازی سامانه ATA کنوانسیون ژنو برای عبور کالاهای نمایشگاهی از مرز شلمچه را یکی از پیشنهادات مطرحشده دانست و تأکید کرد: تمام موضوعات درجشده در تفاهمنامههای مشترک میان ایران و عراق باید بهصورت دقیق پیگیری و اجرایی شوند تا شاهد جهشی در سطح مبادلات اقتصادی دو کشور باشیم.