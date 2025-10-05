به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد اروند، خانزادی با اشاره به اهمیت راهبردی مرز شلمچه در گسترش روابط اقتصادی، تجاری و حمل‌ونقل بین دو کشور گفت: این توافق در راستای سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران برای تقویت تجارت مرزی، توسعه اقتصاد دریا‌محور و تسهیل تردد مسافران و کالا میان منطقه آزاد اروند و استان بصره به امضاء رسید.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند افزود:مطابق این صورتجلسه، طرفین متعهد شدند اقداماتی از جمله اعلام فهرست کالاهای ممنوعه پیش از مبادله، فعال‌سازی نظام مانیفست الکترونیکی، هماهنگی ساعات کاری و فعال‌سازی مرز شلمچه به‌صورت شبانه‌روزی را در دستور کار قرار دهند. همچنین نظام موافقت‌نامه TIR در گمرک عراق، نظام ATA برای عبور موقت کالاهای نمایشگاهی و خدمات تاکسی بین‌المللی بین بصره و منطقه آزاد اروند نیز به‌زودی اجرایی خواهد شد.

وی با اشاره به مفاد زیرساختی این توافق گفت: دو کشور بر تشکیل کمیته‌های مشترک اجرایی، فراهم‌سازی زیرساخت‌های گمرکی، ایجاد تسهیلات لازم برای تردد خودروهای ایرانی و عراقی و استقرار شرکت بیمه تخصصی در شلمچه عراق توافق کردند تا اجرای این تفاهم‌نامه با سرعت و دقت پیگیری شود.

خانزادی در پایان خاطرنشان کرد: این توافق سه‌ساله، گامی مهم در جهت افزایش تعاملات اقتصادی، رونق تجارت مرزی، تسهیل ترانزیت و توسعه همکاری‌های پایدار میان ایران و عراق است و منطقه آزاد اروند نقش محوری در اجرای آن خواهد داشت.

