اجرای عملیات تعریض اسکله و احداث دیوار آتش در بندر کیش

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، در راستای توسعه و بهسازی زیرساخت‌های بندری جزیره کیش و به‌منظور افزایش تاب‌آوری تأسیسات حیاتی، عملیات تعریض موج‌شکن بازوی غربی در مجاورت ساختمان اینتک بندر تجاری کیش آغاز شده است.

این پروژه در پی آسیب‌دیدگی کانال انتقال آب خام از آبگیر به مجموعه آب و برق ، با هدف تقویت مسیرهای حیاتی و پیشگیری از مخاطرات احتمالی طراحی شده و در حال اجراست.

طراحی جدید به‌گونه‌ای انجام شده که لوله‌ها به‌صورت سطحی و در معرض دید قرار گیرند تا دسترسی سریع و ایمن در مواقع ضروری فراهم باشد.

در ادامه این عملیات و با هدف رعایت اصول پدافند غیرعامل و افزایش سطح ایمنی تأسیسات، احداث دیوار آتش میان مسیرهای انتقال سوخت و لوله‌های آب شور نیز در دستور کار قرار گرفته است. این دیوار به‌منظور جداسازی ایمن خطوط حساس و جلوگیری از گسترش خطرات احتمالی طراحی شده و نقش مهمی در حفظ پایداری عملکرد تأسیسات در شرایط بحرانی دارد.

تأمین مصالح مورد نیاز و اجرای مراحل زیرسازی و ساپورت‌گذاری از طریق برگزاری مناقصه رسمی، به پیمانکار واجد شرایط واگذار شده و اجرای پروژه با رعایت کامل ضوابط فنی، استانداردهای ایمنی و دستورالعمل‌های پدافند غیرعامل تحت نظارت دقیق فنی در حال پیگیری است.

گفتنی است اقدامات صورت‌گرفته در بندر تجاری کیش، علاوه بر رفع آسیب‌های موجود، در بلندمدت موجب پایداری عملکرد تأسیسات و تضمین استمرار خدمات در مواقع بحرانی خواهد شد.

