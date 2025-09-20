با توجه به استقبال کیشوندان عزیز و پیگیری‌های مستمر سازمان منطقه آزاد کیش در پاسخ به مطالبه عمومی کیشوندان محترم، مراحل و الزامات برای واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین اصلی به شرح زیر است و مسئول ترخیص خودروها نیز گمرک ج.ا.ا می‌باشد:

۱. دریافت کد شیمای مختص «پلاک ملی خودرو» از سامانه ثبت آماری مناطق آزاد که هم‌اکنون فعال و قابل استفاده است (قدم‌های اجرایی آن توضیح داده شده است).

۲. یکسان بودن مشخصات مالک و واردکننده خودرو شامل نام و نام خانوادگی، کد ملی و تاریخ تولد.

۳. ثبت و تطبیق مشخصات خودرو در سامانه با مدارک، شامل نام خودرو، سال ساخت (از ۲۰۱۳ به بالا) و تاریخ اخذ پلاک منطقه آزاد که باید پیش از ۲۴ تیر ۱۴۰۳ باشد.

۴. بارگذاری مدارک در سامانه شامل تصویر سند پلاک خودرو، کارت ملی، گواهینامه رانندگی، و مدارک سکونت در منطقه (سند مالکیت یا اجاره‌نامه به همراه قبض برق، آب یا تلفن).

5 - اخذ تسویه حساب از شرکت عمران، آب و خدمات شهری کیش مبنی بر پرداخت تمامی عوارض و بدهی های مربوط به خودرو و ارائه به مدیریت بازرگانی سازمان

فرآیند ثبت نام در سامانه به منظور تبدیل پلاک منطقه به پلاک ملی: ابتدا وارد سایت‌ freezones.ir شده و در قسمت ورود کاربر، «ثبت نام حساب کاربری» را انجام دهید. پس از ورود به سایت، قسمت «افزودن خدمت» را کلیک کرده و گزینه «ثبت پلاک ملی» را انتخاب فرموده و اطلاعات و مستندات خواسته شده را تکمیل و ثبت نهایی کنید. ثبت نام برای اخذ کد شیما به منظور دسترسی به سامانه جامع تجارت و ثبت سفارش واردات خودرو انجام می گردد. پس از این با مراجعه به سایت ntsw.ir اقدام به ایجاد کاربری و ثبت سفارش خودرو نمایید. در مرحله آخر نیز پس از اخذ کد ثبت سفارش می بایست با مراجعه به سامانه گمرک ایران نسبت به تکمیل اظهارنامه مربوطه جهت ترخیص خودرو اقدام گردد.