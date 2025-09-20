رشد تولیدات:

ارزش تولیدات صنعتی، معدنی، شیلات و کشاورزی در مجموعه مناطق آزاد کشور طی این مدت با رشد ۲۷ درصدی نسبت به سال گذشته، به رقم ۱,۸۶۶,۰۹۰ میلیارد ریال رسید.

سرمایه‌گذاری جذب‌شده:

سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده به ۲,۶۶۶,۹۹۴ میلیارد ریال رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹ درصد رشد داشته است.

سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده با جهشی چشمگیر به ۲۹۲.۸ میلیون دلار افزایش یافت؛ رقمی که نسبت به ۶۹.۴ میلیون دلار سال گذشته، ۳۲۰ درصد رشد نشان می‌دهد و معادل ۲۱۷ درصد تحقق هدف‌گذاری سالانه این شاخص است.

سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته:

سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته داخلی ۵۹۰,۹۳۵ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال گذشته ۱۲ درصد رشد داشته است.

سرمایه‌گذاری تحقق‌یافته خارجی نیز به ۱۵۵.۰۳ میلیون دلار رسید که نسبت به ۴۶.۳ میلیون دلار مدت مشابه سال گذشته، ۲۳۵ درصد افزایش یافته و معادل ۱۸۵ درصد تحقق هدف‌گذاری سالانه است.

تجارت و صادرات:

صادرات از مناطق آزاد در پنج‌ماهه نخست امسال به ۴۸۸.۳۹۴.۰۷۹ میلیون دلار رسید که نسبت به سال گذشته ۵ درصد رشد داشته است. این رشد در شرایطی به دست آمده که تحریم‌ها و حتی جنگ دوازده‌روزه اخیر نیز بر تجارت کشور اثرگذار بوده است.

در همین مدت واردات نیز ۶۴۲.۰۶۸ میلیون دلار ثبت شد که بیش از ۴۹ درصد آن مربوط به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی بوده است.

مجوزها و پروانه‌ها:

در این بازه زمانی ۲,۹۹۹ مجوز فعالیت اقتصادی جدید صادر شد.

همچنین ۱۲۱ جواز تأسیس به ارزش ۱,۱۴۲,۴۲۵ میلیارد ریال و ۶۳ پروانه بهره‌برداری با سرمایه‌ ثابت ۳۴,۷۰۷ میلیارد ریال صادر گردید.

این آمارها نشان می‌دهد مناطق آزاد کشور در دوره جدید با تکیه بر اصلاح ساختارها، تسهیل فرآیندهای اداری و تقویت تعاملات اقتصادی توانسته‌اند نقش مؤثری در جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی، افزایش تولید و توسعه صادرات ایفاء کنند.