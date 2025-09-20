حکمرانی نوین در منطقه آزاد اروند؛
وقتی مسئولیت اجتماعی در اولویت قرار میگیرد
در دنیای امروز که اعتماد عمومی بهسادگی به دست نمیآید، منطقه آزاد اروند تلاش دارد تا با تلفیق تولید ثروت و مسئولیت اجتماعی، الگویی نوین از حکمرانی منطقهای ارائه دهد؛ الگویی که در آن، سرمایه اجتماعی به اندازه سرمایه اقتصادی اهمیت دارد و رضایت مردم، معیاری برای موفقیت واقعی به شمار میرود.
به گزارش ایلنا؛ سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه اقتصاد و حکمرانی منطقهای، علاوه بر نقش مهم خود در خلق ثروت اقتصادی، بر ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش رضایت جامعه پیرامونی تأکید ویژه دارد. این سازمان معتقد است که اعتماد عمومی، پایه اصلی سرمایه اجتماعی است که تنها از طریق تجربه عملی مسئولیت اجتماعی و نه صرفاً تبلیغات یا تصویرسازی، به دست میآید.
در سالهای گذشته، رسانهها عمدتاً بر نمایش چهرهای خیرخواهانه و مثبت از سازمانها تمرکز داشتند تا تصور مطلوبی در میان ذینفعان و جامعه پیرامونی ایجاد کنند. اما اکنون این مرحله به پایان رسیده و نیاز است که این تصور به باور و اعتماد واقعی تبدیل شود، به گونهای که مردم اطمینان یابند این سازمانها در راستای منافع آنها و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی تلاش میکنند.
منطقه آزاد اروند در این مسیر، علاوه بر فعالیتهای اقتصادی گسترده خود مانند صادرات، واردات مواد اولیه، و تولید در شهرکهای صنعتی و مناطق مرزی همچون شلمچه، به دنبال آن است که نقش اجتماعی خود را نیز به نحو مطلوبی ایفاء کند. هدف اصلی این سازمان، نه تنها تولید ثروت بلکه تضمین رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه است، به گونهای که ثروت خلق شده به صورت ملموس در خدمت جامعه قرار گیرد.
حضور فعال و مستمر منطقه آزاد اروند در جشنواره، همایشها و رویدادهای مرتبط، علی الخصوص پنجمین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی فراتر از گزارش دستاوردهای اقتصادی، فرصتی است برای ایجاد فضای جدیدی از تعامل و اعتماد متقابل میان سازمان و مردم. این حضورها به عنوان ابزاری برای تقویت سرمایه اجتماعی و ترویج مسئولیت اجتماعی در میان نهادها و جامعه مدنی به شمار میروند.
نقش نهادهای مدنی و روابط عمومی در تحقق مسئولیت اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. این نهادها نباید صرفاً محدود به چارچوبهای اداری و مشکلات روزمره باشند بلکه باید به عنوان واسطهای میان مردم و سازمانها عمل کرده و فضایی برای گفتوگو، همکاری و افزایش مشارکت اجتماعی فراهم کنند.
حمایت و همکاری منطقه آزاد اروند با نهادهای مدنی و تقویت روابط عمومی، گام مهمی در جهت توسعه فرهنگ مسئولیت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است.
از سوی دیگر، این سازمان بر این باور است که مسئولیت اجتماعی نه یک وظیفه نمایشی یا زینتی، بلکه تعهدی ذاتی و بلندمدت است که باید در تمامی فعالیتها و برنامههای سازمانی جاری و ساری باشد. ایجاد شفافیت، پاسخگویی، و توجه به نیازهای واقعی مردم از مهمترین شاخصهای این رویکرد به شمار میروند.
در نهایت، منطقه آزاد اروند با دیدی آیندهنگر و متعهدانه، مسئولیت اجتماعی را رکن اساسی و جداییناپذیر ماموریت خود میداند. این سازمان معتقد است که تنها با افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی، میتوان توسعه اقتصادی پایدار و رضایت جامعه را به طور همزمان تضمین کرد و آیندهای روشن برای منطقه رقم زد.