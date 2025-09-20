به گزارش ایلنا؛ سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان یکی از نهادهای کلیدی در حوزه اقتصاد و حکمرانی منطقه‌ای، علاوه بر نقش مهم خود در خلق ثروت اقتصادی، بر ارتقای سرمایه اجتماعی و افزایش رضایت جامعه پیرامونی تأکید ویژه دارد. این سازمان معتقد است که اعتماد عمومی، پایه اصلی سرمایه اجتماعی است که تنها از طریق تجربه عملی مسئولیت اجتماعی و نه صرفاً تبلیغات یا تصویرسازی، به دست می‌آید.

در سال‌های گذشته، رسانه‌ها عمدتاً بر نمایش چهره‌ای خیرخواهانه و مثبت از سازمان‌ها تمرکز داشتند تا تصور مطلوبی در میان ذی‌نفعان و جامعه پیرامونی ایجاد کنند. اما اکنون این مرحله به پایان رسیده و نیاز است که این تصور به باور و اعتماد واقعی تبدیل شود، به گونه‌ای که مردم اطمینان یابند این سازمان‌ها در راستای منافع آن‌ها و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی تلاش می‌کنند.

منطقه آزاد اروند در این مسیر، علاوه بر فعالیت‌های اقتصادی گسترده خود مانند صادرات، واردات مواد اولیه، و تولید در شهرک‌های صنعتی و مناطق مرزی همچون شلمچه، به دنبال آن است که نقش اجتماعی خود را نیز به نحو مطلوبی ایفاء کند. هدف اصلی این سازمان، نه تنها تولید ثروت بلکه تضمین رفاه و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه است، به گونه‌ای که ثروت خلق شده به صورت ملموس در خدمت جامعه قرار گیرد.

حضور فعال و مستمر منطقه آزاد اروند در جشنواره‌، همایش‌ها و رویدادهای مرتبط، علی الخصوص پنجمین دوره جشنواره روابط عمومی و مسئولیت اجتماعی فراتر از گزارش دستاوردهای اقتصادی، فرصتی است برای ایجاد فضای جدیدی از تعامل و اعتماد متقابل میان سازمان و مردم. این حضورها به عنوان ابزاری برای تقویت سرمایه اجتماعی و ترویج مسئولیت اجتماعی در میان نهادها و جامعه مدنی به شمار می‌روند.

نقش نهادهای مدنی و روابط عمومی در تحقق مسئولیت اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است. این نهادها نباید صرفاً محدود به چارچوب‌های اداری و مشکلات روزمره باشند بلکه باید به عنوان واسطه‌ای میان مردم و سازمان‌ها عمل کرده و فضایی برای گفت‌وگو، همکاری و افزایش مشارکت اجتماعی فراهم کنند.

حمایت و همکاری منطقه آزاد اروند با نهادهای مدنی و تقویت روابط عمومی، گام مهمی در جهت توسعه فرهنگ مسئولیت اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی است.

از سوی دیگر، این سازمان بر این باور است که مسئولیت اجتماعی نه یک وظیفه نمایشی یا زینتی، بلکه تعهدی ذاتی و بلندمدت است که باید در تمامی فعالیت‌ها و برنامه‌های سازمانی جاری و ساری باشد. ایجاد شفافیت، پاسخگویی، و توجه به نیازهای واقعی مردم از مهم‌ترین شاخص‌های این رویکرد به شمار می‌روند.

در نهایت، منطقه آزاد اروند با دیدی آینده‌نگر و متعهدانه، مسئولیت اجتماعی را رکن اساسی و جدایی‌ناپذیر ماموریت خود می‌داند. این سازمان معتقد است که تنها با افزایش سرمایه اجتماعی و جلب اعتماد عمومی، می‌توان توسعه اقتصادی پایدار و رضایت جامعه را به طور همزمان تضمین کرد و آینده‌ای روشن برای منطقه رقم زد.

انتهای پیام/