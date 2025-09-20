حضور خبرنگاران برجسته بین المللی در منطقه آزاد ارس

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، در دومین روز از برگزاری رویداد رسانه‌ای «ایران‌پلاس»، کاروانی متشکل از نمایندگان برجسته رسانه‌های خارجی، از ظرفیت های اقتصادی، گردشگری و زیرساختی منطقه آزاد ارس بازدید کردند. این برنامه که با همت بسیج رسانه کشور و اداره کل روابط عمومی سازمان منطقه آزاد ارس ترتیب یافته، با هدف مقابله با تصویرسازی‌های غیرواقعی و نمایش ظرفیت‌های حقیقی جمهوری اسلامی ایران طراحی شده است.

خبرنگاران بین‌المللی در این سفر یک روزه از چندین محور کلیدی منطقه آزاد ارس بازدید کردند. نقطه آغازین این سفر، بازدید از ژئوسایت کلیسای سنت استپانوس، یکی از گنجینه‌های تاریخی و طبیعی ژئوپارک جهانی ارس بود.

بازدید از پروژه‌های کلان زیرساختی و اقتصادی بخشی دیگر از برنامه یک روزه سفر خبرنگاران خارجی به منطقه آزاد ارس بود. آنها از پروژه ملی و بین‌المللی جاده اوراسیا که بعنوان شاهراه اقتصادی نقش بی‌بدیلی در اتصال به بازارهای منطقه ایفا خواهد کرد و موقعیت استراتژیک منطقه آزاد ارس را به عنوان یک هاب ترانزیتی به رخ جهانیان خواهد کشید بازدید کردند. لازم به توضیح است این پروژه طی روزهای آینده به بهره برداری خواهد رسید.

پایان بخش این تور تخصصی نیز بازدید از یکی از نوآورانه‌ترین پروژه‌های سرمایه‌گذاری در منطقه و کشور، مجتمع کشت و صنعت گوزل طبیعت ارس بود. حضور در این مجموعه که به کشت میوه‌های نادر و استوایی در اقلیم ایران مشغول است، برای میهمانان بین‌المللی بسیار شگفت‌انگیز بود و پتانسیل فوق‌العاده بخش کشاورزی پیشرفته و سرمایه‌گذاری در این عرصه را به تصویر کشید.

بر اساس این گزارش رویداد «ایران‌پلاس» که از ۲۶ تا ۲۸ شهریور ماه در جریان است، فرصتی بی‌نظیر برای خبرنگاران جهانی فراهم کرده تا به جای اتکا به اخبار دسته‌دوم، با چشمان خود شاهد پیشرفت ها، ثبات اقتصادی و تنوع فرهنگی ایران باشند.

لازم به توضیح است منطقه آزاد ارس با برخورداری از مزیت‌های منحصربه‌فرد ترانزیتی، انرژی ارزان، قوانین تجاری تسهیل‌شده و طبیعتی بکر، به یکی از مقاصد اول سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تبدیل شده است و این رویداد رسانه‌ای گامی بلند در راستای معرفی هرچه بیشتر این فرصت‌ها به جامعه جهانی است.

انتهای پیام/