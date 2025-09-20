تکمیل کریدور ارس مطالبه رهبری است/ نیاز فوری به ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، هوشنگ بازوند در نشست تخصصی کمیسیون عمران مجلس که با حضور نائب رئیس مجلس و دیگر مسئولان ارشد برگزار شد با تشریح جزئیات پروژه بین‌المللی کریدور جلفا-کلاله بر اهمیت استراتژیک این طرح ملی تأکید کرد.

بازوند با بیان اینکه این پروژه ۱۰۷ کیلومتری یکی از حساس‌ترین و اولویت‌دارترین پروژه‌های وزارت راه و شهرسازی است افزود: حدود ۵۸ کیلومتر از این مسیر موازی با مرز نخجوان، ۴۷ کیلومتر در مجاورت مرز ارمنستان و ۵ الی ۶ کیلومتر دیگر نیز در ادامه مجددا با جمهوری آذربایجان هم مرز است.

معاون وزیر راه با اشاره به پیشرفت ۳۰ درصدی فیزیکی پروژه که توسط قرارگاه خاتم الانبیاء در حال اجراست اظهار داشت: امسال حدود ۵۱٠ میلیارد تومان نقد و ۱۶٠٠ میلیارد تومان بصورت اوراق برای این پروژه تخصیص یافته است. برای تکمیل این پروژه طی یک سال نیاز به ۱۴ هزار میلیارد تومان اعتبار داریم.

وی با اشاره به حمایت‌های بالادستی از این پروژه گفت: هفته گذشته در ملاقات با وزیر راه و دکتر لاریجانی تأکید داشتند این پروژه باید سریعاً تکمیل شود. همچنین رئیس‌جمهور در سفر ماه پیش اشاره کردند که این پروژه مطالبه رهبر معظم انقلاب است.

بازوند با تأکید بر نقش راهبردی کریدورها در توسعه کشور خاطرنشان کرد: کریدورها فقط نقششان جابجایی کالا و بار و مسافر نیست، بلکه در آینده سیاست و قدرت را جابجا می‌کنند، لذا انتظار داریم اعضای کمیسیون عمران عنایت خاصی به این پروژه داشته باشند.

معاون وزیر راه در پایان با اشاره به وجود دو پایانه در نوردوز و آق‌بند در طول این مسیر، ابراز امیدواری کرد که سفر اعضای کمیسیون عمران مجلس به گره‌گشایی و تسریع در اجرای این پروژه حیاتی بین‌المللی منجر شود.

