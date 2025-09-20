به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر هادی مقدم‌زاده در نشست تخصصی کمیسیون عمران مجلس که با حضور نائب رئیس مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون عمران، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن کشور برگزار شد با تشریح جایگاه ممتاز منطقه آزاد ارس، چالش‌های پیش‌روی توسعه این منطقه را تحلیل کرد.

مقدم زاده با اشاره به ویژگی‌های منحصر به فرد منطقه آزاد ارس گفت: این منطقه به لحاظ موقعیت ژئوپلیتیکی و زیرساختی، یکی از بهترین مناطق آزاد کشور محسوب می‌شود که در بسیاری از حوزه‌ها از جمله صنعت، کشت گلخانه‌ای و جذب گردشگر رتبه اول را در بین مناطق آزاد داراست.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با برشمردن ظرفیت‌های منطقه افزود: منطقه آزاد ارس با دارا بودن ۲۵۰ واحد صنعتی فعال و ۱۷۰ واحد در حال ساخت، عنوان صنعتی‌ترین منطقه آزاد کشور را داراست. همچنین در حوزه کشاورزی با توجه به اقلیم و منابع آبی پایدار، ارس قطب فعالیت‌های کشاورزی شمال غرب کشور می باشد. در حوزه گردشگری نیز این منطقه با دارا بودن آثار ملی و جهانی ثبت‌شده و ژئوپارک جهانی ارس، از ظرفیت‌های منحصر به فردی برخوردار است.

مقدم‌زاده در ادامه به تحلیل چالش‌های اساسی پرداخت و تأکید کرد: مشکل اصلی این است که قوانین مناطق آزاد یا اجرا نمی‌شود یا درست اجرا نمی‌شود. در بسیاری از موارد، قوانین سرزمین اصلی با نگاه‌های بخشی به مناطق تسری می‌یابد و مشکلات عدیده‌ای به وجود می‌آورد.

وی یکی از مهم‌ترین موانع را قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد و گفت: این قانون عملاً مانع بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد می‌شود.

وی تاکید کرد: منطقه آزاد ارس هر سه شرط معافیت مالیات بر ارزش افزوده شامل محصور بودن، تراز تجاری مثبت و عدم تمرکز جمعیتی را داراست، ولی متأسفانه علیرغم پیگیری ها تاکنون این معافیت شامل ارس نشده است.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس در پایان با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ریلی گفت: ارزش و اهمیت اتصال ریلی کمتر از جاده‌ای نیست. امیدوارم هم‌راستا با تکمیل کریدور کلاله، ایجاد بستر ریلی نیز مورد توجه قرار گیرد تا این پروژه مهم عملیاتی شود.

