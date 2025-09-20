تکمیل ۷ کیلومتر باقیمانده جاده مرند-جلفا نیازمند نگاه ویژه دولت است

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی کمیسیون عمران مجلس که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، نائب رئیس مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون عمران، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن کشور در این منطقه برگزار شد منطقه آزاد ارس را یکی از برترین مناطق هفت‌گانه کشور دانست و خواستار تخصیص بودجه و توجه ویژه برای تکمیل پروژه‌های حیاتی آن شد.

حبیب‌زاده با تقدیر از اقدامات مثبت و گسترده مدیریت جدید منطقه آزاد ارس در هشت ماه گذشته که شامل تسریع در پروژه‌های عمرانی، فعال‌سازی گمرک خداآفرین و اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک بوده است بر لزوم ادامه این روند تاکید کرد.

وی به موضوع جاده مرند-جلفا به عنوان یکی از محورهای اصلی مواصلاتی اشاره کرد و افزود: سازمان منطقه آزاد ارس تعهدات خود را در این پروژه به اتمام رسانده و تنها هفت کیلومتر باقی‌مانده بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. این نماینده مجلس خواستار تخصیص اعتبار و نگاه ویژه وزارت راه برای تکمیل و بهره‌برداری فوری از این محور حیاتی شد.

نماینده مرند و جلفا با اشاره به وجود زیرساخت‌های ارزشمندی مانند خطوط راه‌آهن، آن را از بهترین زیرساخت‌های لجستیکی کشور خواند و تاکید کرد: این خطوط و ناوگان واگن‌ها نیازمند بازسازی و نوسازی اساسی هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای رو به رشد ترانزیت و حمل و نقل منطقه آزاد ارس باشند.

حبیب‌زاده در پایان به پروژه بزرگ کریدور ارس اشاره کرد که با اتصال آق‌بند، کلاله و جلفا به طول ۱۰۷ کیلومتر در امتداد مرز ارس، یک مسیر ترانزیتی حیاتی ایجاد خواهد کرد. وی تصریح کرد: تکمیل این کریدور که با هدف تسهیل حمل کالا بین ایران، آذربایجان و کریدورهای بین‌المللی شرق به غرب و شمال به جنوب طراحی شده است، جایگاه ایران و منطقه آزاد ارس را در ترانزیت منطقه‌ای ارتقایی چشمگیر خواهد داد.

