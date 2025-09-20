نماینده مرند و جلفا:
تکمیل ۷ کیلومتر باقیمانده جاده مرند-جلفا نیازمند نگاه ویژه دولت است
عزتالله حبیبزاده، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در نشست با اعضای کمیسیون عمران در منطقه آزاد ارس با اشاره به اقدامات مثبت مدیریت جدید منطقه آزاد ارس بر ضرورت تکمیل هرچه سریعتر پروژههای باقیمانده حمل و نقل از جمله جاده مرند-جلفا و کریدور بینالمللی ارس برای تحقق کامل پتانسیل لجستیکی و ترانزیتی این منطقه استراتژیک تأکید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، عزتالله حبیبزاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در نشست تخصصی کمیسیون عمران مجلس که با حضور مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، نائب رئیس مجلس، رئیس و اعضای کمیسیون عمران، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راهآهن کشور در این منطقه برگزار شد منطقه آزاد ارس را یکی از برترین مناطق هفتگانه کشور دانست و خواستار تخصیص بودجه و توجه ویژه برای تکمیل پروژههای حیاتی آن شد.
حبیبزاده با تقدیر از اقدامات مثبت و گسترده مدیریت جدید منطقه آزاد ارس در هشت ماه گذشته که شامل تسریع در پروژههای عمرانی، فعالسازی گمرک خداآفرین و اولویتبندی سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک بوده است بر لزوم ادامه این روند تاکید کرد.
وی به موضوع جاده مرند-جلفا به عنوان یکی از محورهای اصلی مواصلاتی اشاره کرد و افزود: سازمان منطقه آزاد ارس تعهدات خود را در این پروژه به اتمام رسانده و تنها هفت کیلومتر باقیمانده بر عهده وزارت راه و شهرسازی است. این نماینده مجلس خواستار تخصیص اعتبار و نگاه ویژه وزارت راه برای تکمیل و بهرهبرداری فوری از این محور حیاتی شد.
نماینده مرند و جلفا با اشاره به وجود زیرساختهای ارزشمندی مانند خطوط راهآهن، آن را از بهترین زیرساختهای لجستیکی کشور خواند و تاکید کرد: این خطوط و ناوگان واگنها نیازمند بازسازی و نوسازی اساسی هستند تا بتوانند پاسخگوی نیازهای رو به رشد ترانزیت و حمل و نقل منطقه آزاد ارس باشند.
حبیبزاده در پایان به پروژه بزرگ کریدور ارس اشاره کرد که با اتصال آقبند، کلاله و جلفا به طول ۱۰۷ کیلومتر در امتداد مرز ارس، یک مسیر ترانزیتی حیاتی ایجاد خواهد کرد. وی تصریح کرد: تکمیل این کریدور که با هدف تسهیل حمل کالا بین ایران، آذربایجان و کریدورهای بینالمللی شرق به غرب و شمال به جنوب طراحی شده است، جایگاه ایران و منطقه آزاد ارس را در ترانزیت منطقهای ارتقایی چشمگیر خواهد داد.