همگرایی ارس و آموزش و پرورش برای شکوفایی مدارس جلفا؛

نشست ستاد بازگشایی مدارس منطقه آزاد ارس برگزار شد

نشست ستاد بازگشایی مدارس منطقه آزاد ارس برگزار شد
در آستانه سال تحصیلی جدید نشست ستاد بازگشایی مدارس منطقه آزاد ارس با حضور معاونین سازمان منطقه آزاد ارس، رییس آموزش و پرورش شهرستان جلفا، مسئولان محلی و نمایندگان نهادهای مختلف برگزار بر لزوم مشارکت جدی برای رفع نواقص زیرساختی و تجهیزاتی مدارس تأکید شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این نشست مهم با محوریت بررسی چالش‌ها و نواقص مدارس جلفا و ارائه راه‌حل‌های عملیاتی و با حضور محمد مسعودی نیا معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، محمدامین بزاز پوری فرشی معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس، علیرضا عابدینی زال رئیس آموزش و پرورش شهرستان جلفا، نمایندگان شورای اسلامی شجاع و شاهمار، نماینده نیروی انتظامی شهرستان، نماینده انجمن اولیا و مربیان و نمایندگان مدارس برگزار شد.

در ابتدای این جلسه محمد مسعودی نیا معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه دانش‌آموزان امروز، سرمایه‌های انسانی و معماران فردای توسعه این منطقه استراتژیک هستند اظهار داشت: سازمان منطقه آزاد ارس باوری راسخ به این اصل دارد که هیچ توسعه‌ای بدون سرمایه‌گذاری کیفی بر روی آموزش و فراهم آوردن بستری مناسب برای رشد فکری و جسمی نسل جوان میسر نیست. 

مسعودی نیا گفت: ما خود را موظف می‌دانیم تا در کنار آموزش و پرورش نه تنها به رفع نواقص موجود در مدارس بپردازیم، بلکه با اجرای پروژه‌های زیرساختی و فرهنگی، محیطی ایمن برای تحصیل فرزندان این دیار فراهم آوریم.

در ادامه معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد ارس نیز با تشریح برنامه‌های این سازمان برای پشتیبانی همه‌جانبه از نظام آموزشی تصریح کرد: ماموریت ما در سازمان تنها به بهینه‌سازی منابع داخلی محدود نمی‌شود بلکه مسئولیت اجتماعی ما در قبال جامعه محلی و به ویژه آینده‌سازان این مرز و بوم اولویتی انکارناپذیر است. 

محمدامین بزاز پوری فرشی افزود:دانش‌آموزان منطقه آزاد ارس برای ما تنها دانش‌آموز نیستند بلکه سازندگان فردای ایران عزیز و نمایندگان آینده این منطقه در عرصه‌های ملی و بین‌المللی هستند. بنابراین همراهی و مشارکت با آموزش و پرورش برای حل مشکلات ایاب و ذهاب، تجهیز فضاهای ورزشی و ارتقای ایمنی مدارس یک تعهد است که با قوت پیگیری خواهد شد.

علیرضا عابدینی زال رئیس آموزش و پرورش شهرستان جلفا نیز در این نشست به تشریح جامعی از عمده‌ترین مشکلات و کمبودهای موجود در مدارس محدوده منطقه آزاد ارس پرداخت. وی بر لزوم توجه به مواردی چون ناکافی بودن تجهیزات ورزشی و رایانه‌ای، نیاز مبرم به ایجاد و تجهیز کتابخانه‌ها، تامین ایاب و ذهاب دانش‌آموزان استثنایی و همچنین اجرای پروژه‌های عمرانی در مدارسی مانند بنت الهدی و کوثر تأکید کرد.

در پایان این جلسه و پس از بحث و تبادل و ارائه نواقص و مشکلات موردی مدارس، مقرر شد سازمان منطقه آزاد ارس اقدامات لازم را برای خرید و نصب ۵ دستگاه سیستم‌ رایانه‌ای و مبلمان اداری مربوطه، تهیه و تأمین تجهیزات ورزشی مورد نیاز از جمله توپ فوتبال، والیبال و همچنین راکت و تورهای ورزشی، تداوم سرویس ایاب و ذهاب دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، راه‌اندازی کتابخانه و قرائت‌خانه در مدارس فاقد این امکانات و همچنین مشارکت در جشن بازگشایی مدارس و پروژه‌های نوسازی و بهسازی از جمله تعمیر سرویس‌های بهداشتی مدرسه شجاع، خط‌کشی حیاط مدارس و معابر مدارس شجاع، کوثر و کمیل و دیوارکشی میانی مدرسه کوثر را انجام خواهد داد.

 

