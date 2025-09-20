خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل منطقه آزاد ارس خبرداد؛

استفاده از ظرفیت دانشگاه تبریز برای تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه آزاد ارس

رئیس دانشگاه تبریز با حضور در دفتر تبریز سازمان منطقه آزاد ارس با رئیس هیات مدیره و مدیرعامل منطقه آزاد ارس دیدار و گفتگو کرد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، دکتر محمد تقی اعلمی رئیس دانشگاه تبریز با حضور در دفتر تبریز سازمان منطقه آزاد ارس با دکتر هادی مقدم زاده دیدار کرد و دو طرف با بررسی راهکارهای توسعه همکاری‌های علمی، فناورانه و اجرایی بر گسترش تعاملات دوجانبه در حوزه‌های علمی، پژوهشی، جذب دانشجوی خارجی، صنعت و گردشگری تأکید کردند.

مدیرعامل منطقه آزاد ارس در این دیدار با اشاره به اهداف مناطق آزاد نسل هفتم گفت: استفاده از ظرفیت‌های دانشگاه تبریز می‌تواند مسیر توسعه پایدار منطقه آزاد ارس را هموار سازد، به‌ویژه در حوزه جذب دانشجویان خارجی و ارتقای جایگاه بین‌المللی آموزش عالی، این منطقه ظرفیت‌های بی‌نظیری دارد.

مقدم زاده همچنین بر ضرورت پیوند صنعت و دانشگاه تأکید کرد و افزود: تعامل مؤثر مراکز علمی با صنایع منطقه نه تنها در افزایش بهره‌وری نقش‌آفرین خواهد بود، بلکه زمینه‌ساز رشد اقتصادی و ایجاد فرصت‌های جدید شغلی نیز می‌شود.

رئیس دانشگاه تبریز نیز در این نشست گفت: دانشگاه تبریز آمادگی دارد با اجرای طرح‌های مشترک پژوهشی و فناورانه در کنار منطقه آزاد ارس قرار گیرد. همچنین توسعه فعالیت‌ها در حوزه ژئوپارک جهانی ارس و گردشگری علمی می‌تواند به معرفی بهتر ظرفیت‌های این منطقه کمک کند.

در پایان این دیدار، دو طرف بر تدوین برنامه‌های مشترک، تعریف پروژه‌های کاربردی و بهره‌گیری از توان علمی نخبگان برای تحقق اهداف توسعه‌ای منطقه آزاد ارس توافق کردند.

 

