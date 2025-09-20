خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همزمان با روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی؛

اختتامیه جشنواره «درختان رشید» در منطقه آزاد انزلی برگزار شد

اختتامیه جشنواره «درختان رشید» در منطقه آزاد انزلی برگزار شد
آیین اختتامیه جشنواره «درختان رشید» همزمان با روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی با حضور گسترده شاعران، نویسندگان، اندیشمندان و هنرمندان در سالن استاد ابتهاج این سازمان برگزار شد. این جشنواره با هدف پاسداشت درختان به عنوان میراث ارزشمند طبیعت و یادبود جنگلبان سرافراز رشید غفاری که در راه حفاظت از درختان جان خود را از دست داد و نیز ادبیات فارسی به عنوان ستون هویت فرهنگی ایران اسلامی، فرصتی فراهم آورد تا پیوندی میان ادب، هنر و محیط زیست برقرار گردد.

به گزارش ایلنا به نقل ازمدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی،   در این مراسم باشکوه، چهره‌های برجسته‌ای از عرصه فرهنگ و هنر کشور از جمله محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران؛ سعید بیابانکی، شاعر نام‌آشنا؛ عبدالجبار کاکایی، نویسنده و ترانه‌سرای برجسته؛ مهدخت معین، پژوهشگر و شاعر؛ فرهاد بشارتی، طنزپرداز و هنرمند؛ بهرنگ توفیقی، کارگردان شناخته‌شده؛ ناصر حامدی، هنرمند برجسته و دیگر مفاخر ادبی و هنری کشور حضور یافتند.

حضور این چهره‌های برجسته ملی، جلوه‌ای دوچندان به مراسم بخشید و نشانگر جایگاه ویژه این رویداد در تقویم فرهنگی کشور بود.
بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، آثار هنرمندان در بخش‌های مختلف شعر، داستان کوتاه، پوستر، سرود، نماهنگ، نامه و کاریکلماتور مورد داوری قرار گرفت و در پایان مراسم، نفرات برگزیده هر بخش معرفی و طی آیینی ویژه با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره از آنان تجلیل شد. این بخش از مراسم با استقبال پرشور حضار همراه بود و فضایی سرشار از غرور فرهنگی و ادبی را رقم زد.
مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در سخنرانی خود ضمن تبریک روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی و تقدیر از تلاش‌های برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان جشنواره، بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی تأکید کرد و اظهار داشت:
«شعر و ادب فارسی همواره زبان گویای فرهنگ ایرانی و حامل پیام‌های انسانی، اخلاقی و الهی بوده است. برگزاری جشنواره‌ای با محوریت درختان، علاوه بر پاسداشت زبان و ادب، یادآور اهمیت حفظ طبیعت و منابع خدادادی است. درختان نمادی از پایداری، رشد و زندگی‌اند و ما موظفیم برای نسل‌های آینده، محیطی سالم، سرسبز و شایسته باقی بگذاریم. حفاظت از محیط زیست، نه یک انتخاب، بلکه مسئولیتی همگانی است که با مشارکت مردم، نخبگان و دستگاه‌های اجرایی تحقق خواهد یافت.»
وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد انزلی، بر استمرار برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و ادبی در این منطقه تأکید کرد و افزود: «جشنواره درختان رشید می‌تواند به الگویی موفق برای پیوند میان فرهنگ و محیط زیست تبدیل شود و استمرار آن موجب ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت طبیعت و همچنین معرفی استعدادهای ادبی و هنری خواهد شد.»
اختتامیه جشنواره «درختان رشید» علاوه بر معرفی برگزیدگان، صحنه‌ای برای هم‌افزایی میان اهالی ادب و هنر با مدیران و فعالان حوزه محیط زیست بود. این همگرایی می‌تواند بستری برای طراحی و اجرای برنامه‌های منسجم در جهت حفظ محیط زیست، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و نیز معرفی ظرفیت‌های زیست‌محیطی و گردشگری منطقه آزاد انزلی به شمار آید.
در پایان این مراسم، با قدردانی از برگزیدگان و تجلیل از تلاش‌های برگزارکنندگان، بار دیگر بر اهمیت نقش فرهنگ و هنر در نهادینه‌سازی ارزش‌های حفاظت از طبیعت و درختان تأکید شد و جشنواره «درختان رشید» به عنوان گامی ماندگار در مسیر تلفیق فرهنگ، ادب و محیط زیست در خاطر جامعه فرهنگی کشور باقی ماند.

 

 

