اختتامیه جشنواره «درختان رشید» در منطقه آزاد انزلی برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل ازمدیریت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، در این مراسم باشکوه، چهره‌های برجسته‌ای از عرصه فرهنگ و هنر کشور از جمله محمود شالویی، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ایران؛ سعید بیابانکی، شاعر نام‌آشنا؛ عبدالجبار کاکایی، نویسنده و ترانه‌سرای برجسته؛ مهدخت معین، پژوهشگر و شاعر؛ فرهاد بشارتی، طنزپرداز و هنرمند؛ بهرنگ توفیقی، کارگردان شناخته‌شده؛ ناصر حامدی، هنرمند برجسته و دیگر مفاخر ادبی و هنری کشور حضور یافتند.

حضور این چهره‌های برجسته ملی، جلوه‌ای دوچندان به مراسم بخشید و نشانگر جایگاه ویژه این رویداد در تقویم فرهنگی کشور بود.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت‌گرفته، آثار هنرمندان در بخش‌های مختلف شعر، داستان کوتاه، پوستر، سرود، نماهنگ، نامه و کاریکلماتور مورد داوری قرار گرفت و در پایان مراسم، نفرات برگزیده هر بخش معرفی و طی آیینی ویژه با اهدای لوح تقدیر و تندیس جشنواره از آنان تجلیل شد. این بخش از مراسم با استقبال پرشور حضار همراه بود و فضایی سرشار از غرور فرهنگی و ادبی را رقم زد.

مصطفی طاعتی مقدم، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد انزلی، در سخنرانی خود ضمن تبریک روز بزرگداشت شعر و ادب فارسی و تقدیر از تلاش‌های برگزارکنندگان و مشارکت‌کنندگان جشنواره، بر اهمیت برگزاری چنین رویدادهایی تأکید کرد و اظهار داشت:

«شعر و ادب فارسی همواره زبان گویای فرهنگ ایرانی و حامل پیام‌های انسانی، اخلاقی و الهی بوده است. برگزاری جشنواره‌ای با محوریت درختان، علاوه بر پاسداشت زبان و ادب، یادآور اهمیت حفظ طبیعت و منابع خدادادی است. درختان نمادی از پایداری، رشد و زندگی‌اند و ما موظفیم برای نسل‌های آینده، محیطی سالم، سرسبز و شایسته باقی بگذاریم. حفاظت از محیط زیست، نه یک انتخاب، بلکه مسئولیتی همگانی است که با مشارکت مردم، نخبگان و دستگاه‌های اجرایی تحقق خواهد یافت.»

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه آزاد انزلی، بر استمرار برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و ادبی در این منطقه تأکید کرد و افزود: «جشنواره درختان رشید می‌تواند به الگویی موفق برای پیوند میان فرهنگ و محیط زیست تبدیل شود و استمرار آن موجب ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت طبیعت و همچنین معرفی استعدادهای ادبی و هنری خواهد شد.»

اختتامیه جشنواره «درختان رشید» علاوه بر معرفی برگزیدگان، صحنه‌ای برای هم‌افزایی میان اهالی ادب و هنر با مدیران و فعالان حوزه محیط زیست بود. این همگرایی می‌تواند بستری برای طراحی و اجرای برنامه‌های منسجم در جهت حفظ محیط زیست، توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری و نیز معرفی ظرفیت‌های زیست‌محیطی و گردشگری منطقه آزاد انزلی به شمار آید.

در پایان این مراسم، با قدردانی از برگزیدگان و تجلیل از تلاش‌های برگزارکنندگان، بار دیگر بر اهمیت نقش فرهنگ و هنر در نهادینه‌سازی ارزش‌های حفاظت از طبیعت و درختان تأکید شد و جشنواره «درختان رشید» به عنوان گامی ماندگار در مسیر تلفیق فرهنگ، ادب و محیط زیست در خاطر جامعه فرهنگی کشور باقی ماند.

