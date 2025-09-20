جلسه شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد انزلی برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد انزلی؛ حجت الاسلام سید عبدالجواد شمس الدین امام جمعه شهرستان بندر انزلی در این جلسه ، با قدردانی از تمام تلاش ها و زحماتی که در راستای ارتقای کیفیت آموزشی منطقه صورت می گیرد؛ در راستای عملکرد موفق این شورا بعد از گذشت یازده سال از شروع به کار آن، پیشنهاد طراحی و تدوین طرح جامع آموزش و پرورش منطقه آزاد انزلی را مطرح کرد.

وی با اشاره به اهداف اعلام شده در دهه گذشته برای شاخص های آموزشی و پرورشی در مناطق آزاد و انتقاد از اینکه هنوز درگیر ارتقای کیفی وسایل آموزشی و کمک آموزشی مدارس سطح منطقه می باشیم، افزود: مدیر و معلمین مدارس نباید درگیر رفع مشکلات بازسازی و نوسازی مدارس باشند بلکه باید متمرکز در امور آموزشی و تربیتی فرزندان ما باشند.

امام جمعه شهرستان بندرانزلی در توضیح پیشنهاد خود چنین بیان کرد که طرح جامع باید محورهای سخت افزاری و نرم افزاری براساس امکانات موجود، مصلحت ها و ضرورت ها را مورد نظر قرار داده تا با تغییر مدیران این طرح و برنامه کاری، در مسیر اجرا دستخوش تغییر نگردد.

امام جمعه شهرستان بندر انزلی با اعلام آمادگی همکاری در مسیر تدوین طرح جامع آموزش و پرورش منطقه آزاد انزلی، گفت: در مسیر احصاء ایده ال های مورد نظر باید صرفه جویی و بهینه مصرف و هزینه کرد برای ارتقای وسائل کمک آموزشی را مورد توجه قرار داد و در عین حال بیشترین توجه بر روی شاخص های تربیتی و آموزشی دانش آموزان و معلمین قرار گیرد.

حجت الاسلام سید عبدالجواد شمس الدین با ارائه تحلیلی از مسائل فرهنگی و اجتماعی که در مناطق آزاد قابل وقوع می باشند، این موضوع را ناشی از خاصیت مناطق مزبور ارزیابی نمود که عرصه حضور و تبادل نظرات متفاوت داخلی و خارجی است، و اضافه کرد: با توجه به ویژگی مناطق آزاد باید در خصوص آشناسازی دانش آموزان و کادر آموزشی دقت و توجه بیشتری داشت.

مصطفی طاعتی مقدم با تصریح بر مدیون بودن خود و همه حاضرین در این جلسه به نظام آموزشی استان، تصریح کرد که موضوعات مرتبط با آموزش و پرورش از مهمترین دغدغه های شخصی بنده بود چراکه مدارس منطقه باید به سطح کمی و کیفی نائل شوند که از شهرستان های اطراف خواستار تحصیل در آنها باشند.

وی با اشاره به کیفیت بالای کادر آموزشی و دانش آموزان گیلانی، بر لزوم تهیه و تدوین طرح ویژه، جامع و لازم الاجرا در حوزه آموزش و پرورش منطقه آزاد انزلی تأکید نمود و گفت: به دلیل تفویض اختیار انجام شده از سوی وزارت، این طرح می تواند به صورت سندی در وزارت آموزش و پرورش تصویب و ابلاغ گردد.

رییس شورای آموزش و پرورش منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه در این طرح تقویم و سازوکارها و رویکردهای برنامه های آموزشی و پرورشی باید تدوین شود تا با تغییر مدیران به صورت یک مطالبه از سوی آموزش و پرورش منطقه و استان از سازمان منطقه آزاد انزلی لحاظ گردد، افزود: در حوزه زیرساختی و تأمین تجهیزات، امکانات، و...ابتدا به ساکن باید اولویت بندی صورت گیرد تا بعد مدارس شهرستان های اطراف را نیز خدمات رسانی کرد.

در پایان مقرر شد با محوریت حوزه فرهنگی، اجتماعی و گردشگری جلسات بعدی شورا در تاریخ های زمانی مشخص برگزار شده و مطالبات مورد نظر جهت بررسی به هیأت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی ارائه گردد.

