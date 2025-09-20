خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ضرورت اقدام فوری برای پارک ۱۷ هکتاری آبادان به عنوان ویترین گردشگری

ضرورت اقدام فوری برای پارک ۱۷ هکتاری آبادان به عنوان ویترین گردشگری
کد خبر : 1688406
لینک کوتاه کپی شد.

پارک ۱۷ هکتاری آبادان به‌ عنوان ویترین گردشگری شهر حال خوشی ندارد و ابهام در مدیریت آن میان شهرداری و منطقه آزاد اروند، ضرورت اقدام فوری را دوچندان کرده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، پارک ۱۷ هکتاری آبادان که فاز نخست آن در ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند و شهرداری آبادان و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال افتتاح شد، در همان زمان توانست بخشی از گره ترافیکی شهر به‌ ویژه در محدوده پارک معلم را برطرف کند و به یکی از ویترین‌های گردشگری آبادان بدل شود.

حضور مستمر مردم در این مجموعه نشان‌ دهنده جایگاه ویژه آن در میان فضاهای عمومی شهر است. با این حال هم اکنون وضعیت این پارک مطلوب نیست و مشکلات زیرساختی جدی آن نیازمند رسیدگی فوری است. نبود سرویس بهداشتی مناسب و حتی سپتیک فاضلاب از ابتدایی‌ترین کمبودهایی است که امروز گریبانگیر این مجموعه شده است.

یکی از پرسش‌های جدی در این میان، موضوع مدیریت پارک است؛ آیا مدیریت آن با سازمان منطقه آزاد اروند است یا شهرداری آبادان؟ مسئله‌ای که در حوزه نگهداری و رسیدگی به نظافت و فضای سبز اهمیت ویژه دارد و شفاف‌سازی آن می‌تواند مسیر رسیدگی به مشکلات را هموارتر کند.

به طور حتم پارک ۱۷ هکتاری آبادان یکی از مهم‌ترین مکان‌های گردشگری این شهر محسوب می‌شود اما شرایط فعلی آن زیبنده نیست.

حتی نام پارک نیز نیاز به بازنگری دارد و تغییر عنوان آن از «پارک ۱۷ هکتاری» به «پارک گردشگری» می‌تواند با هویت این پارک همخوان‌تر باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی