ضرورت اقدام فوری برای پارک ۱۷ هکتاری آبادان به عنوان ویترین گردشگری

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، پارک ۱۷ هکتاری آبادان که فاز نخست آن در ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ با مشارکت سازمان منطقه آزاد اروند و شهرداری آبادان و با اعتباری بالغ بر ۶۰ میلیارد ریال افتتاح شد، در همان زمان توانست بخشی از گره ترافیکی شهر به‌ ویژه در محدوده پارک معلم را برطرف کند و به یکی از ویترین‌های گردشگری آبادان بدل شود.

حضور مستمر مردم در این مجموعه نشان‌ دهنده جایگاه ویژه آن در میان فضاهای عمومی شهر است. با این حال هم اکنون وضعیت این پارک مطلوب نیست و مشکلات زیرساختی جدی آن نیازمند رسیدگی فوری است. نبود سرویس بهداشتی مناسب و حتی سپتیک فاضلاب از ابتدایی‌ترین کمبودهایی است که امروز گریبانگیر این مجموعه شده است.

یکی از پرسش‌های جدی در این میان، موضوع مدیریت پارک است؛ آیا مدیریت آن با سازمان منطقه آزاد اروند است یا شهرداری آبادان؟ مسئله‌ای که در حوزه نگهداری و رسیدگی به نظافت و فضای سبز اهمیت ویژه دارد و شفاف‌سازی آن می‌تواند مسیر رسیدگی به مشکلات را هموارتر کند.

به طور حتم پارک ۱۷ هکتاری آبادان یکی از مهم‌ترین مکان‌های گردشگری این شهر محسوب می‌شود اما شرایط فعلی آن زیبنده نیست.

حتی نام پارک نیز نیاز به بازنگری دارد و تغییر عنوان آن از «پارک ۱۷ هکتاری» به «پارک گردشگری» می‌تواند با هویت این پارک همخوان‌تر باشد.

