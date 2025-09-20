بازدید رئیس سازمان هواپیمایی کشوری از پروژههای زیرساختی فرودگاه بینالمللی کیش
حسین پورفرزانه، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری به همراه سیدحمیدرضا صانعی، معاون هوانوردی و امور بینالملل و مجید اخلاقی، معاون استاندارد پرواز این سازمان، از فرودگاه بینالمللی کیش و طرحهای در دست بهرهبرداری این فرودگاه بازدید کرد.
️به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، در جریان این بازدید که در روز سهشنبه ۲۵ شهریور ۱۴۰۴ انجام شد، ترمینال جدید مسافری کیش، فرآیندهای پروازی، باند جنوبی ۲۷L، سامانههای ناوبری ILS و DVOR، شبیهساز هواپیماهای بوئینگ ۷۳۷ و MD مورد ارزیابی قرار گرفت.
در این بازدید نصراله زمانی مدیرکل فرودگاه بینالمللی کیش به همراه معاونان و کارشناسان بخشهای مختلف فرودگاه، توضیحات کارشناسی خود را در زمینههای مختلف الزامات ارتقا حفظ ایمنی و توسعه فرودگاه به تفصیل بیان کردند.
️رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ضمن قدردانی از انجام و پیشرفت پروژههای زیرساختی و عملیاتی فرودگاه بینالمللی کیش، بر اهمیت بهرهبرداری از تجهیزات نوین هوانوردی برای ارتقای سطح ایمنی، افزایش ظرفیت پذیرش مسافر و توسعه خدمات پروازی در جزیره کیش تأکید کردند.