رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر خبر داد:

تکمیل پروژه کتابخانه دانشگاه خرمشهر با جذب مالیات‌های نشان‌دار

رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از تکمیل پروژه کتابخانه این دانشگاه از طریق جذب مالیات‌های نشان‌دار خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، مرتضی بختیاری، رئیس دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر از تعریف «راهبردهای جدید» و تغییر چهره علمی، انسانی و عمرانی این دانشگاه خبر داد و با اشاره به قرارگیری دانشگاه در مسیر نوآوری، اظهار کرد: دنبال این هستیم چهره دانشگاه را از نظر علمی و انسانی و عمرانی متفاوت کرده و مسیر و راهبردهای جدیدی برای این دانشگاه تعریف کنیم که نیروی انسانی متعهد و متخصص تربیت کند.

وی با اشاره به غنای نیروی انسانی و آزمایشگاهی دانشگاه، افزود: باید از این امکانات برای توسعه منطقه و رسیدن به نقطه‌ اثرگذاری در دانشگاه‌های منطقه و کشورهای حاشیه خلیج فارس استفاده کنیم و این با اراده و توان همگانی شدنی است.

رئیس دانشگاه خرمشهر با تأکید بر تعلق این دانشگاه به همه مردم، گفت: برای پاسداری از این میراث علمی منطقه باید شبانه‌روز و جهادی تلاش کرد.

بختیاری با تشکر از مدیرکل امور مالیاتی خوزستان، خاطرنشان کرد: آموزش عالی بستر توسعه است و با حمایت ویژه مدیرکل مالیاتی خوزستان در بخش مالیات‌های نشان‌دار، دانشگاه خرمشهر نیز دیده شد که جای تقدیر از مجموعه مالیاتی دارد.

وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته برای جذب مالیات جهت تکمیل پروژه کتابخانه دانشگاه، گفت: در سطح استان با اصناف مختلف وارد مذاکره شدیم و تلاش کردیم از این مسیر کتابخانه را تکمیل کنیم.

 

