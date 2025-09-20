با تاکید دبیر شورایعالی مناطق آزاد؛
گام مؤثر در رفع بحران آب روستای تیس برداشته شد
به گزارش ایلنا؛ در پی تأکیدات و پیگیریهای دکتر رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اتصال آبشیرینکن ساحل تیس به منبع اصلی آب روستا عملیاتی شد و بخشی از مشکل کمآبی اهالی این منطقه بهطور ملموس بهبود یافت.
این اقدام که با هدایت و حمایت مستقیم دبیرخانه شورایعالی و در چارچوب سیاستهای توسعهای مناطق آزاد صورت گرفت، با تلاش مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار و همکاری نهادهای محلی به ثمر نشست. نقش کلیدی دکتر مسرور در تسریع فرآیند تصمیمگیری و تخصیص منابع، از سوی مسئولین محلی و مردم روستا مورد تقدیر قرار گرفت.
اهالی روستای تیس ضمن ابراز رضایت از این تحول، از زحمات مدیرعامل و کارکنان سازمان منطقه آزاد چابهار نیز قدردانی کردند. همچنین همراهی امام جمعه محترم تیس در پیگیری این موضوع، مورد توجه و تشکر عمومی قرار گرفت.
با اجرای این طرح، نهتنها بخشی از مشکلات تأمین آب شرب روستا مرتفع شد، بلکه زمینهساز بهبود کیفیت زندگی و افزایش رضایتمندی عمومی در منطقه گردید—اقدامی که با مدیریت راهبردی دکتر مسرور، بهعنوان نقطه عطفی در خدمترسانی به مناطق محروم شناخته میشود.