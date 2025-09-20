منطقه آزاد اروند و وزارت امور خارجه در مسیر همکاری مشترک

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند؛ خانزادی در این دیدار با اشاره به اهمیت تجارت در زندگی روزمره مردم منطقه گفت: تجارت از دیرباز پایه و اساس رونق اقتصادی و زندگی مردم آبادان و خرمشهر بوده است. یکی از راه‌های توانمندسازی واقعی مردم، تسهیل تجارت توسط خود آنان است. بندر خشک شلمچه و مرز بین‌المللی آن ظرفیت بی‌نظیری دارند تا واردات کالا توسط مردم فعال شود. بخش اقتصادی کشور در این مسیر همراه شده‌اند، اما برای تحقق کامل این هدف، نیازمند رایزنی‌های بین‌المللی و همکاری فعال کشور عراق هستیم.

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز با تأکید بر مسئولیت نهادها در خدمت به مردم منطقه اظهار داشت: مردم شریف آبادان و خرمشهر در دوران دفاع مقدس شجاعت، مظلومیت و حقانیت خود را به اثبات رسانده‌اند و همه ما مسئولیم که در خدمت این مردم بزرگوار باشیم. برای رونق تجارت و توسعه اقتصادی منطقه، پیگیری‌ها و رایزنی‌های لازم با کشور عراق انجام خواهد شد. هدف این اقدامات، باز کردن گره‌های معیشتی، رفع مشکلات اقتصادی مردم و ایجاد توسعه پایدار منطقه توسط خود مردم، در همکاری با منطقه آزاد اروند است.

این دیدار در چارچوب سیاست‌های توسعه تجارت مرزی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ویژه منطقه آزاد اروند برگزار شد و نشان‌دهنده تلاش مشترک نهادهای اقتصادی و دیپلماسی کشور برای تسهیل تجارت، ارتقای رفاه مردم و تقویت همکاری‌های بین‌المللی با هدف توسعه پایدار منطقه است.

