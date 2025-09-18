رکوردشکنی گردشگری کیش در شهریور با اجرای متفاوت جشنواره تابستانه

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، علی حسنلو درگفت ‌وگوی زنده با شبکه خبر اظهار داشت: جشنواره تابستانی کیش از ۲۵ مرداد آغاز شد آن هم با هدف ایجاد فصل رونق سفر برای این جزیره، زیرا پس از جنگ شرایط صنعت گردشگری کیش ناگوار بود و نیاز به محرک‌های بزرگی داشت.

وی افزود: پس از جنگ ۱۲ روزه و کاهش شدید سفر و پرواز، آمار نزولی بی‌سابقه ای را در تاریخ گردشگری کیش تجربه کردیم روزهایی که تنها ۳۰۰ گردشگر در جزیره داشتیم و با نبود و کمبود پرواز فضای ناامیدی در بخش گردشگری حاکم شده بود و بسیاری از هتل‌ها حاضر به بازگشایی نبودند. اما با همت سازمان و همکاری بخش خصوصی و همراهی همه دستگاه‌های همکار در جزیره به‌ویژه پیگیری مکرر مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، جشنواره تابستانه امسال به‌گونه‌ای برگزار شد که نه تنها رونق به گردشگری جزیره بازگشت بلکه آماری جدید در فصل بی رونق کیش ثبت شد.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش ادامه داد: در شهریور امسال شاهد رکوردشکنی در شاخص‌های گردشگری بودیم. ضریب اشغال هتل‌ها در روزهای اخیر به بیش از ۸۴ درصد رسیده است؛ رقمی که پیش از این فقط در زمستان تجربه می‌شد و در شهریور سابقه نداشت. همچنین تنها در یک روز ۹۸ پرواز در فرودگاه کیش انجام شد که در تابستان‌های گذشته چنین رقمی ثبت نشده بود.

حسنلو در تشریح سایر اقدامات گفت: سه عنصر مهم برای این جشنواره برنامه‌ریزی شد. یک افزایش پرواز، دوم افزایش تقاضا از طریق برگزاری ایونت‌ها، روایت‌سازی و تبلیغات هدفمند و تخفیف چشمگیر و سوم تامین مالی خرد برای گردشگران. با همین طرح تامین مالی خرد هر مسافر می‌تواند در بدو ورود به کیش در فرودگاه یا بندرگاه، با یک اعتبارسنجی آنی، وام ۱۵ میلیون تومانی بدون ضامن و بدون چک دریافت کند تا هزینه‌های سفر خود را پوشش دهد. علاوه بر اینکه خود تورها نیز اغلب اقساطی هستند و خدمات جزیره هم در تخفیف ارائه می‌شود.

وی افزود: جزیره کیش به‌عنوان نگین خلیج فارس، به دلیل ظرفیت هایی مانند امکانات هتلی، حمل‌ و نقل مناسب، مراکز خرید و تفریحات دریایی منحصربه‌فرد، جایگاهی ویژه در گردشگری ایران و منطقه دارد و با کشورهای همسایه نیز از نظر قیمت و کیفیت رقابت می‌کند. این ویژگی‌ها در کنار اجرای رویدادهای مداوم، موجب جذب هرچه بیشتر گردشگران شده است.

حسنلو گفت: در مردادماه که محدودیت‌های پروازی وجود داشت، با همین برنامه‌ریزی موفق شدیم آمار ورود گردشگر را به سطح مرداد سال گذشته برسانیم و در شهریور نیز رکورد همه شهریورهای گذشته شکسته شد.

وی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش گردشگری جزیره خاطرنشان کرد: در همین مقطع، قرارداد احداث بزرگ‌ترین هتل ایران در کیش پس از جنگ بسته شد و به‌زودی عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود. نزدیک به ۶۰ درصد کل سرمایه‌گذاری‌های جذب شده‌ی کیش در حوزه گردشگری است که نشان‌دهنده اهمیت این بخش به‌عنوان قلب تپنده اقتصاد جزیره است.

معاون گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش تأکید کرد: ورود مسافران موجب رونق بازارها، مراکز گردشگری و تورها می‌شود و بر اساس الگوی گردشگری رویدادمحور، این روند در نیمه دوم سال نیز با برگزاری رویدادها، همایش‌ها، سمینارها و نمایشگاه‌های گردشگرپذیر ادامه خواهد یافت.