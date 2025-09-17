خبرگزاری کار ایران
جزیره مینو میزبان طرح جهادی سلامت با همکاری گروه بقیه‌الله (عج) و نهادهای محلی

جزیره مینو میزبان طرح جهادی سلامت با همکاری گروه بقیه‌الله (عج) و نهادهای محلی
کد خبر : 1687482
گروه فرهنگی جهادی بقیه‌الله (عج) تهران با همراهی جمعی از پزشکان متخصص و فوق‌تخصص، طرح جهادی سلامت را در جزیره مینو اجرا کرد. در این طرح، کلینیک‌های سیار دندانپزشکی و زنان، زایمان و نازایی در مرکز خدمات جامع سلامت امام علی (ع) برپا شد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این طرح از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه به مدت سه روز برگزار می‌شود و طی آن بیش از یک‌هزار نفر از ساکنان منطقه، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، خدمات تخصصی و رایگان دریافت می‌کنند.

حضور پزشکان متخصص، بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و روحیه جهادی اعضای گروه، فضایی امیدبخش و پرنشاط برای مردم جزیره مینو فراهم کرده است.

این اقدام در راستای سیاست‌های محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات درمانی صورت گرفته و با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، سپاه خرمشهر، کمیته امداد خرمشهر، بخشداری و شهرداری مینوشهر به اجرا درآمده است.

 

