به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، این طرح از ۲۵ تا ۲۸ شهریورماه به مدت سه روز برگزار می‌شود و طی آن بیش از یک‌هزار نفر از ساکنان منطقه، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار، خدمات تخصصی و رایگان دریافت می‌کنند.

حضور پزشکان متخصص، بهره‌گیری از تجهیزات پیشرفته و روحیه جهادی اعضای گروه، فضایی امیدبخش و پرنشاط برای مردم جزیره مینو فراهم کرده است.

این اقدام در راستای سیاست‌های محرومیت‌زدایی و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات درمانی صورت گرفته و با همکاری سازمان منطقه آزاد اروند، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، سپاه خرمشهر، کمیته امداد خرمشهر، بخشداری و شهرداری مینوشهر به اجرا درآمده است.

