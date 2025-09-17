خبرگزاری کار ایران
بیمارستان تخصصی قلب خرمشهر سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد

بیمارستان تخصصی قلب خرمشهر سال آینده به بهره‌برداری می‌رسد
مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر گفت: برای تکمیل احداث بیمارستان قلب پیمانکاری جدید انتخاب شده و سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، افشین دریانبرد مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر در نشست با خبرنگاران، اظهار کرد: عملیات احداث بیمارستان فوق تخصصی قلب خرمشهر با تامین منابع مالی، پیشرفت فیزیکی بسیار خوبی دارد و امید است که در سال آینده شاهد بهره برداری آن باشیم.

وی افزود: روند تکمیل بیمارستان تخصصی قلب خرمشهر در سطح ملی در حال پیگیری و برای تامین نیروی انسانی متخصص و تجهیزات مورد نیاز نیز پیگیری‌های ویژه در حال انجام است.

دریانبرد گفت: بیمارستان ولیعصر خرمشهر به عنوان تنها بیمارستان شهر با وجود مشکلاتی در خصوص فضای بیمارستانی، اعتبار مالی و تامین نیروی انسانی، پذیرش و درمان بیماران را به خوبی انجام می‌دهد.

وی اظهار کرد: دو بخش دیالیز و اطفال در بیمارستان به کمک خیرین سلامت در حال بازسازی است و یک دستگاه ماموگرافی به بیمارستان خرمشهر اضافه شد.

مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان خرمشهر ادامه داد: برای راه اندازی مرکز ماموگرافی بیمارستان حضرت ولیعصر(ع) خرمشهر، ۲۹ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال با حمایت دانشگاه علوم پزشکی آبادان برای ارائه خدمات به مردم شریف شهرستان خرمشهر هزینه شده است.

وی به فعالیت ۶۰ مرکز و مطب درمانی خصوصی در شهرستان خرمشهر اشاره کرد و گفت: با جذب پزشکان متخصص تا حدودی مشکل درمان بیماران در بخش‌های تخصصی بیمارستان خرمشهر برطرف شده است.

دریانبرد با اشاره به فعالیت هشت پایگاه فوریت‌های پزشکی در شهرستان خرمشهر بیان کرد: همه پایگاه‌ها، مجهز به آمبولانس‌های تیپ بی هستند و در روزهای آینده آمبولانس‌های جدید نیز به شبکه بهداشت و درمان خرمشهر اضافه خواهد شد.

 

