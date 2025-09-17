پایش و قرنطینه محموله حبوبات صادراتی به کشور کویت

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد اروند، پس از انجام بازدید از محموله و تکمیل شناورها، صدور گواهی فیتوسنیتری جهت تایید سلامت محموله توسط کارشناس قرنطینه گیاهی با بررسی مدارک و تایید سامانه epl انجام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی آبادان از تسریع و تسهیل هر چه بیشتر فرآیند صادرات محصولات کشاورزی به منظور عدم توقف چرخه ارز آوری و صادرات محصولات غیر نفتی کشور خبر داد و گفت: کارشناسان قرنطینه گیاهی این مدیریت برای تسهیل و تسریع روند صادرات محصولات کشاورزی از بنادر آبادان، در محل صادرات استقرار دارند و برای این مهم تلاش می‌کنند تا خللی در امر صادرات که از منویات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) است، ایجاد نگردد.

وی اظهار کرد: جهاد کشاورزی آبادان تلاش می‌کند صادرات محصولات کشاورزی بدون وقفه در عین حال با طی روند قانونی منوط به بازدید، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گردد.

