تفاهمنامه توسعه صادرات با انجمن کارآفرینان ارس منعقد شد
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس از امضای تفاهمنامه با انجمن کارآفرینان و فعالین اقتصادی این منطقه خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، ابراهیم جلیلی از امضای تفاهمنامه با انجمن کارآفرینان و فعالین اقتصادی ارس خبر داد و گفت: این همکاری با هدف بهره گیری از تمامی ظرفیت های دو طرف برای تسهیل و توسعه صادرات محصولات تولیدی منطقه و فتح بازارهای بین المللی صورت گرفته است.

جلیلی در تشریح جزئیات این تفاهمنامه اظهار داشت: این تفاهمنامه با عنایت به اهداف مشترک سازمان منطقه آزاد ارس در توسعه اقتصادی، رونق صادرات، جذب سرمایه گذاری و حمایت از تولیدکنندگان داخلی و همچنین رسالت انجمن در حمایت و توانمندسازی کارآفرینان و تولیدکنندگان عضو و کمک به توسعه بازارهای فروش محصولات ایشان منعقد گردید تا با هدف هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت های متقابل به تسهیل و توسعه صادرات محصولات تولید کنندگان عضو انجمن از طریق سازمان بینجامد.

وی موضوع اصلی این تفاهمنامه را همکاری مشترک در جهت حمایت، تسهیل و توسعه صادرات محصولات تولیدی اعضای انجمن از طریق ظرفیت ها و مزایای قانونی منطقه آزاد ارس عنوان کرد  و در ادامه با اشاره  اقدامات عملیاتی این همکاری، افزود: این همکاری شامل شناسایی بازارهای هدف، ارائه مشوق های صادراتی، تسهیل فرآیندهای گمرکی و لجستیکی و همچنین حمایت از حضور در بازارهای بین المللی می باشد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد ارس در پایان به تشریح اهداف این تفاهمنامه پرداخت و  خاطرنشان کرد: افزایش حجم و ارزش صادرات محصولات تولیدی صادرکنندگان، معرفی و شناساندن محصولات تولیدی منطقه آزاد ارس در بازارهای جدید و تسهیل فرآیندهای گمرکی و اداری مرتبط با صادرات برای تولیدکنندگان از جمله اهداف اصلی این همکاری است. همچنین کمک به کاهش هزینه های صادراتی تولیدکنندگان، توانمندسازی آنان در حوزه صادرات از طریق آموزش و مشاوره و جذب سرمایه گذاری خارجی در راستای توسعه زیرساخت های صادراتی از دیگر محورهای مهم این تفاهمنامه به شمار می روند.

 

