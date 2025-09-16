نگاهی به اقدامات کیش در تابستان ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا، جزیره کیش در تابستان ۱۴۰۴ با اجرای طرح‌ها و برنامه‌های متنوع در حوزه‌های گردشگری، اقتصادی، فرهنگی و عمرانی، روزهای پرتحرک و امیدوارکننده‌ای را پشت سر می‌گذارد. کیش بار دیگر به عنوان یکی از قطب‌های پویای کشور در فصل تابستان درخشیده است.

تداوم خدمات و حمل‌ونقل دریایی

اوایل تابستان بود که داریوش حامدخواه، مدیرکل بنادر کیش اعلام کرد که خدمات‌رسانی در بندرگاه‌های جزیره به‌طور بی‌وقفه ادامه دارد. بر اساس این گزارش، ۹ فروند کشتی مسافربری و ۱۱ شناور لندی‌کرفت تحت نظارت شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند. به گفته وی، تنها در شرایط نامساعد جوی وقفه‌ای کوتاه ایجاد می‌شود و بلافاصله پس از عادی شدن شرایط، خدمات از سر گرفته خواهد شد. این روند، نشان‌دهنده تعهد جدی به تأمین ایمنی و آسایش مسافران و کیشوندان است.

جشن ملی «وطن»؛ نمایش همبستگی مردمی

آیین ملی «جشن وطن» با حضور گسترده مردم، مسئولان محلی، هنرمندان و فعالان اجتماعی در اسکله بزرگ تفریحی برگزار شد. این مراسم با اجرای زنده گروه‌های موسیقی، نمایش‌های آیینی، جنگ شادی و نورافشانی باشکوه همراه بود. حضور خانواده‌ها، ورزشکاران، کسبه و کارآفرینان جلوه‌ای از انسجام اجتماعی و قدردانی عمومی از نیروهای مسلح کشور را رقم زد.

نظارت بر بازار و تأمین کالاهای اساسی

محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، در شورای معاونین بر ضرورت کنترل دقیق بازار تأکید کرد. وی از تدوین طرح‌های اضطراری شامل تسهیل واردات، تأمین نقدینگی و حمایت از کسب‌وکارها خبر داد. در همین چارچوب، اداره بازرگانی سازمان با همکاری دستگاه قضایی و پلیس اماکن، چندین واحد صنفی متخلف را پلمب کرد. همزمان، تأمین کالاهای اساسی در جزیره با همکاری تأمین‌کنندگان محلی بهبود یافته و ثبات بازار در اولویت قرار گرفته است.

همکاری‌های قضایی و تحول در خدمات دادگستری

به مناسبت هفته قوه قضاییه، محمد کبیری، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش از دادگستری و دادسرای عمومی بازدید کرد. وی ضمن تجلیل از نقش شهید آیت‌الله بهشتی، بر ارتقای زیرساخت‌های قضایی و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها تأکید کرد. یاسین مطهری‌زاده، رئیس دادگستری کیش نیز اعلام کرد که میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها کمتر از یک ماه است و برخی پرونده‌ها ظرف سه ساعت به شعب مربوطه ارجاع می‌شوند. این آمار، کیش را به یکی از پیشروترین نقاط کشور در حوزه خدمات قضایی تبدیل کرده است.

توسعه ارتباطات و تقویت اپراتور «تله کیش»

در نشست مشترک سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش، این جزیره به‌عنوان پایلوت اقتصاد دیجیتال کشور معرفی شد. اپراتور «تله کیش» با تعرفه‌های رقابتی و خدمات نوین غیرحضوری فعالیت می‌کند. قیمت هر گیگابایت اینترنت در این اپراتور ۲۷۰۰ تومان تعیین شده که از بسیاری اپراتورهای دیگر پایین‌تر است. همچنین پروژه فیبر نوری و ایجاد بیش از ۴۰ سایت تجمیعی مخابراتی، کیفیت ارتباطات را به سطح ملی و بین‌المللی ارتقا داده است.

آغاز بیست‌وهشتمین جشنواره تابستانی

جشنواره تابستانی کیش با شعار «تابستونتو بیار کیش» از ۱۰ مرداد تا ۲۰ آبان برگزار می‌شود. این جشنواره شامل تخفیف‌های ویژه تا ۸۰ درصد در هتل‌ها، مراکز تجاری و گردشگری است. نرخ هتل‌های پنج‌ستاره بین ۲ تا ۳ میلیون تومان و هتل‌های سه‌ستاره از ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است. همچنین خدمات کلوپ‌های دریایی با ۳۰ درصد تخفیف و رستوران‌ها با ۱۰ تا ۳۰ درصد تخفیف عرضه می‌شوند. از دیگر برنامه‌ها می‌توان به قرعه‌کشی‌های هفتگی با جوایز میلیاردی و تسهیلات سفر اقساطی تا سقف ۵۰ میلیون تومان اشاره کرد.

سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی بی‌سابقه

طبق آمار رسمی، در شش‌ماهه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ ارزش قراردادهای سرمایه‌گذاری در کیش به ۶۹ هزار میلیارد ریال رسیده است؛ رقمی که ۳.۴ برابر مجموع چهار سال گذشته است. حجم کل سرمایه جذب‌شده نیز به ۳۸۱ هزار میلیارد ریال رسیده است. حدود ۸۰ درصد این سرمایه‌ها در بخش گردشگری متمرکز بوده و نشان‌دهنده بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران به کیش است. همچنین در بهار ۱۴۰۴، تراز تجاری مثبت ۲۰.۴ میلیون دلاری با صادرات خدمات فنی و گردشگری محقق شد.

انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه نیروگاه خورشیدی

جزیره کیش با بیش از ۳۰۰ روز آفتابی در سال، ظرفیت بالایی برای انرژی‌های پاک دارد. سازمان منطقه آزاد کیش ۱۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۱۰ مگاوات اختصاص داده است. همچنین نصب پنل‌های خورشیدی بر پشت‌بام ساختمان‌های سازمانی آغاز شده است. این اقدامات علاوه بر کاهش هزینه‌ها، بخشی از راهبرد پدافند غیرعامل و ارتقای امنیت انرژی جزیره محسوب می‌شوند.

خدمات شهری و نوسازی شبکه برق

سیدعلی آقازاده، مدیرعامل شرکت آب و برق کیش اعلام کرد که شبکه توزیع برق با قدمتی بیش از ۲۵ سال نیازمند نوسازی است. در پی قطعی‌های اخیر، عملیات احداث خطوط جدید و تعویض کابل‌های فرسوده زودتر از موعد آغاز شده است. برای این پروژه بیش از ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته است. به گفته وی، مشکل کمبود تولید برق وجود ندارد بلکه ضعف شبکه توزیع باعث بروز حوادث مقطعی شده است.

بازدیدهای میدانی و تسریع پروژه‌های نیمه‌تمام

بازدید مسعود نیک‌افروز، معاون اقتصادی سازمان از پروژه‌های متوقف‌شده پس از وقفه ناشی از جنگ ۱۲ روزه از سر گرفته شد. این بازدیدها با هدف رفع موانع و تعریف مدل‌های جدید برای احیای پروژه‌های اقتصادی و گردشگری انجام شد. بسته‌های حمایتی ویژه نیز برای فعالان اقتصادی در دست تدوین است و به زودی اعلام خواهد شد.

فرهنگ و اجتماع؛ حرکت به سوی معماری نوین فرهنگی

مسعود رهبری، معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش با تأکید بر ارتقای زیرساخت‌های فرهنگی، برنامه‌هایی نظیر بازطراحی سینما لبخند، توسعه کتابخانه‌ها، تأسیس مرکز اسناد خلیج فارس و برگزاری جشنواره‌های تخصصی هنری و ادبی را پیگیری می‌کند. همچنین سند جامع آموزش و پیوست فرهنگی ـ اجتماعی جزیره با همکاری پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی در حال تدوین است.

گردشگری؛ از سواحل تا رویدادهای بین‌المللی

بازدید میدانی از پلاژهای آقایان و بانوان نشان داد بخش‌هایی از این مجموعه‌ها نیازمند نوسازی تجهیزات و ارتقای خدمات هستند. علی حسنلو، معاون گردشگری سازمان نیز با اشاره به طرح «۵۲ هفته، ۵۲ رویداد» از برنامه‌ریزی برای تبدیل کیش به مقصدی چهارفصل خبر داد. هدف اصلی، افزایش مدت اقامت گردشگران از دو شب به چهار شب و جذب گردشگری تخصصی در حوزه‌های سلامت، ورزش و فرهنگ است.

شفافیت مالی و انضباط سازمانی

سازمان منطقه آزاد کیش موفق شد صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ شرکت‌ها و مؤسسات تابعه را در موعد مقرر ارائه کند و مجامع عمومی را پیش از پایان مهلت قانونی برگزار نماید. این اقدام، گامی در راستای ارتقای اعتماد سرمایه‌گذاران و رعایت اصول حاکمیت شرکتی ارزیابی شد.

توسعه خدمات بیمه‌ای برای ساکنان جزیره

با امضای تفاهم‌نامه جدید میان سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت بیمه دی، طیف وسیعی از خدمات بیمه‌ای شامل بیمه‌های عمر، حوادث، خودرو و درمان با تخفیف‌های ویژه به ساکنان ارائه خواهد شد. این همکاری با هدف ارتقای رفاه اجتماعی و پشتیبانی از جامعه ایثارگری طراحی شده است.

همکاری با بخش خصوصی و احقاق حقوق جزیره

در نشست مجمع سازندگان کیش با مدیرعامل سازمان، توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و پیگیری حقوق قانونی جزیره مورد بحث قرار گرفت. کبیری با اشاره به رشد بی‌سابقه سرمایه‌گذاری‌ها، بر لزوم بازنگری در معافیت‌های مالیاتی و دریافت سهم جزیره از منابع نفت و گاز تأکید کرد. وی همچنین اعتماد متقابل با سرمایه‌گذاران را موتور توسعه پایدار دانست.

کیش در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه اقتصادی نوین

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه کیش با بیش از سه دهه فعالیت، برنامه‌های تحول‌گرایانه خود را در دولت چهاردهم آغاز کرده است. سید معین هاشمی، مدیرعامل این شرکت، از تمرکز بر توانمندسازی منابع انسانی، بهبود فرایندها، مولدسازی دارایی‌ها و راه‌اندازی پلتفرم توکنایز دارایی‌ها خبر داد و اعلام کرد که «پنجره واحد سرمایه‌گذاری» یا پیشخوان VIP برای افزایش رضایت سرمایه‌گذاران در دستور کار قرار دارد. همچنین در هفته دولت از «سپیدنامه اولین توکن مبتنی بر دارایی در کیش» رونمایی خواهد شد.

افتتاح پروژه‌های صنعتی و زیربنایی

با حضور رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، عملیات اجرایی پروژه آب‌شیرین‌کن ۵ هزار مترمکعبی کیش آغاز شد و دو طرح صنعتی شامل صنایع غذایی ساساری و شرکت سام چوب به بهره‌برداری رسید. این پروژه‌ها با سرمایه‌گذاری چند میلیارد ریالی، ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم و توسعه زیرساخت‌های جزیره، نقش مهمی در تقویت اقتصاد کیش ایفا می‌کنند.

بازگشت مزیت‌های قانونی به مناطق آزاد

رضا مسرور، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد، بر بازگرداندن مزیت‌های قانونی و منابع مالی این مناطق تأکید کرد و از تدوین «سند تحول مناطق آزاد» خبر داد. این سند، علاوه بر مزیت‌های فعلی، مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال و هاب مالی جزیره را نیز پیش‌بینی کرده است.

رونق گردشگری و تابستان کیش

برگزاری جشنواره تابستانی کیش باعث شد ضریب اشغال هتل‌های ۵ ستاره به ۷۶ درصد برسد و ۸ هزار و ۴۲۰ گردشگر در جزیره اقامت کنند، آماری که نشان‌دهنده بازگشت رونق پس از رکود نیمه اول شهریور است.

