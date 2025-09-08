برگزاری جشن باشکوه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در منطقه آزاد ارس
همزمان با فرارسیدن ایام میلاد با سعادت پیامبر رحمت، حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) منطقه آزاد ارس میزبان جشنی پرشور خواهد بود.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این جشن در روز سهشنبه هجدهم شهریورماه 1404 از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در آمفیتئاتر پارک کوهستان برگزار میشود و برنامههای متنوع و جذابی برای گروههای سنی مختلف تدارک دیده شده است.
از جمله برنامههای اصلی این مراسم میتوان به اجرای استندآپ کمدی توسط بابک نهرین، نوازندگی چیره دست عاشیق توسط هنرمند بومی روحاله همتی، پردهخوانی و مولودیخوانی و همچنین شعبدهبازی اشاره کرد. همچنین این مراسم از شبکه استانی سهند نیز پخش زنده خواهد شد.
همچنین به منظور ایجاد یک فضای کامل خانوادگی و پرنشاط، از ساعت ۱۷:۰۰ و در محل ورودی پارک کوهستان یک دورهمی ویژه با برنامههای متنوع آغاز میشود. این پیشبرنامه شامل ایستگاه نقاشی برای کودکان، مسابقات بادبادکپرانی، برنامههای شاد کودکانه و رقصهای محلی با حضور گروههای عاشیق است که فضایی صمیمی و به یادماندنی را برای مهمانان رقم خواهد زد.