خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برگزاری جشن باشکوه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در منطقه آزاد ارس

برگزاری جشن باشکوه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام صادق (ع) در منطقه آزاد ارس
کد خبر : 1683538
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با فرارسیدن ایام میلاد با سعادت پیامبر رحمت، حضرت محمد (ص) و امام جعفر صادق (ع) منطقه آزاد ارس میزبان جشنی پرشور خواهد بود.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، این جشن در روز سه‌شنبه هجدهم شهریورماه 1404 از ساعت ۱۹ تا ۲۱ در آمفی‌تئاتر پارک کوهستان برگزار می‌شود و برنامه‌های متنوع و جذابی برای گروه‌های سنی مختلف تدارک دیده شده است.

از جمله برنامه‌های اصلی این مراسم می‌توان به اجرای استندآپ کمدی توسط بابک نهرین، نوازندگی چیره دست عاشیق توسط هنرمند بومی روح‌اله همتی، پرده‌خوانی و مولودی‌خوانی و همچنین شعبده‌بازی اشاره کرد. همچنین این مراسم از شبکه استانی سهند نیز پخش زنده خواهد شد.

همچنین به منظور ایجاد یک فضای کامل خانوادگی و پرنشاط، از ساعت ۱۷:۰۰ و در محل ورودی پارک کوهستان یک دورهمی ویژه با برنامه‌های متنوع آغاز می‌شود. این پیش‌برنامه شامل ایستگاه نقاشی برای کودکان، مسابقات بادبادک‌پرانی، برنامه‌های شاد کودکانه و رقص‌های محلی با حضور گروه‌های عاشیق است که فضایی صمیمی و به یادماندنی را برای مهمانان رقم خواهد زد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
منطقه آزاد اروند
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی