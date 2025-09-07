خبرگزاری کار ایران
تدوین پیوست سیاست خارجی برای مناطق آزاد ایران

تدوین پیوست سیاست خارجی برای مناطق آزاد ایران
وزیر امور خارجه در همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد گفت: مناطق آزاد می‌توانند در شرایط تحریم، نقش راهبردی در توسعه اقتصادی کشور ایفاء کنند و وزارت امور خارجه با تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه، دیپلماسی را در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری قرار خواهد داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری منطقه آزاد ماکو، عباس عراقچی با اشاره به تجربه موفق منطقه شنزن چین گفت: شنزن روزی یک روستای کوچک بود و امروز به یکی از قطب‌های فناوری و تجارت جهانی تبدیل شده است. این نشان می‌دهد که ظرفیت‌ها، حتی در شرایط تحریم، می‌توانند مسیر توسعه را هموار کنند.

عراقچی با تاکید بر واقع‌گرایی در مواجهه با تحریم‌ها افزود: نباید تحریم‌ها را انکار کنیم و نباید در برابر آن‌ها تسلیم شویم. شناخت درست فشارها و مدیریت پیامدهای آن‌ها ضروری است.

وی، مناطق آزاد را ریه‌های اقتصادی کشور خواند و افزود: این مناطق می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی، انسانی و منابع طبیعی، فضای تنفسی اقتصاد کشور را افزایش دهند.

وزیر امور خارجه درباره اقدامات وزارت امور خارجه برای توسعه مناطق آزاد گفت: معاونت دیپلماسی اقتصادی در حال تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه است تا مشخص شود هر منطقه با کدام کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری ارتباط داشته باشد. سفارتخانه‌ها نیز ماموریت دارند به بازوی توسعه مناطق آزاد تبدیل شوند.

عراقچی همچنین بر اهمیت بازسازی اعتماد عمومی، کاهش بروکراسی و هماهنگی میان نهادهای دولتی و بخش خصوصی تاکید کرد و گفت: سرمایه‌گذار بیش از هر چیز به ثبات مقررات، امکان انتقال سرمایه و حمایت دولت نیاز دارد.

وی در پایان خطاب به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی افزود: ایران با وجود همه فشارها، کشوری با ظرفیت‌های متنوع و موقعیت ژئو‌اکونومیک بی‌نظیر است و مناطق آزاد می‌توانند ویترین این ظرفیت‌ها باشند، به شرط آن‌که نگاه ما به آن‌ها توسعه‌محور و بین‌المللی باشد.

 

