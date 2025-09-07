به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور، با حضور سیّد علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه برگزار شد.

همایش مزبور که با حمایت دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و حضور جمعی از سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی داخلی و خارجی مستقر در تهران، با سخنرانی وزرای امورخارجه و اقتصاد و دبیر شورایعالی مناطق آزاد در سالن همایش های بین المللی صداو سیما برگزار گردید؛ هیئت سازمان منطقه آزاد انزلی به ریاست مصطفی طاعتی مقدم، بسته های سرمایه گذاری در زمینه های تولید و صنعت، بندری و لجستیکی، خدمات و تجارت، گردشگری و تفریحات جهت معرفی به شرکت کنندگان در ، عرضه نمود.

بنابراین گزارش در حاشیه همایش ملی توانمندی‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران، نمایشگاه عرضه توانمندی ها و فرصت های سرمایه گذاری مناطق برگزار شد و در جریان بازدید وزیر امور خارجه از غرفه این سازمان، ظرفیت ها و توانمندی های منطقه آزاد انزلی در معادلات دیپلماسی اقتصادی و ترانزیتی کشورمان در کریدورهای بین المللی و گسترش همکاری های منطقه ای میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای جنوبی خلیج فارس ارائه گردید و ایشان بر حمایت وزارت متبوع خود از ایفای نقش بیشتر مناطق آزاد تأکید نمود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این همایش مناطق آزاد را کلید توسعه اقتصادی کشور عنوان نمود و با اشاره به تجربه موفق چین، از طرح تحول مناطق آزاد برای دستیابی به رشد پایدار بدون تورم‌های افسارگسیخته خبر داد.

مدنی‌زاده اظهار داشت: چین با بهره‌گیری از مکانیزم مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از شوک‌درمانی اقتصادی نجات یافت و مسیر متفاوتی را به جهان نشان داد. در این مناطق، یارانه‌های سنگین حذف شد، مالیات‌های کلان برچیده شد، مداخلات دولتی به حداقل رسید و بازار کار منعطفی شکل گرفت.

سید عباس عراقچی نیز با بیان اینکه مناطق آزاد می‌توانند در شرایط تحریم، نقش راهبردی در توسعه اقتصادی کشور ایفا نموده و وزارت امور خارجه با تدوین پیوست سیاست خارجی برای هر منطقه، دیپلماسی را در خدمت تولید و سرمایه‌گذاری قرار خواهد داد؛ اضافه کرد: مناطق آزاد را ریه‌های اقتصادی کشور بوده و این مناطق می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از مزیت‌های جغرافیایی، انسانی و منابع طبیعی، فضای تنفسی اقتصاد کشور را افزایش دهند.

رضا مسرور، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بازگشت مزیت‌های قانونی و توسعه مناطق آزاد، راهبرد اصلی دولت چهاردهم اعلام کرد و گفت: گسترش همکاری‌های منطقه‌ای از طریق ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهایی همچون پاکستان و ترکیه، تکمیل اکوسیستم خدمات مالی شامل بورس بین‌الملل و بانک‌های آفشور، تمرکز بر تولید، پردازش و صادرات به جای تأمین بازار داخلی، اصلاح نظامات حقوقی از جمله حذف مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، ارتقای نظام حکمرانی مناطق آزاد به عنوان سازمان‌های حاکمیتی و تسهیل فضای کسب‌وکار با استفاده از فناوری‌های نوین و سامانه‌های هوشمند؛ شش محور راهبردی تحول مناطق آزاد محسوب می شوند.

انتهای پیام/