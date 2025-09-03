امام جمعه تبریز در حاشیه بازدید از پروژههای سرمایهگذاری منطقه آزاد ارس؛
حل مشکل ناترازی انرژی نیازمند مشارکت جدی بخش خصوصی است
امام جمعه تبریز با اشاره به پروژههای انرژی پاک در منطقه آزاد ارس گفت: دولت مصمم به جبران ناترازی انرژی است اما این امر تنها با مشارکت گسترده بخش خصوصی محقق خواهد شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد ارس، حجتالاسلام والمسلمین احمد مطهریاصل، نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز، امروز در جریان سفر به منطقه آزاد ارس و با همراهی دکتر هادی مقدم زاده مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس، یحیی دشتی فرماندار شهرستان جلفا و نیز ائمه جمعه جلفا و هادیشهر از نیروگاه خورشیدی ۴۰ مگاواتی شرکت ارس تارلا امیر بازدید به عمل آورد.
وی اضافه کرد: دولت تمام تلاش خود را برای جبران ناترازی انرژی به کار میگیرد، اما حل این چالش ملی نیازمند عزم جدی و مشارکت گسترده بخش خصوصی است.
نماینده ولی فقیه در استان با قدردانی ویژه از برادران ابراهیمی به دلیل این سرمایهگذاری مؤثر در حوزه انرژی پاک افزود: از این همت والا و اقدام خداپسندانه که کمک شایانی به تأمین برق پایدار کشور میکند صمیمانه تقدیر میکنم و امیدوارم این حرکت ارزشمند الگویی برای سایر صنعتگران و سرمایهگذاران باشد.
حجتالاسلام مطهریاصل در ادامه خطاب به سایر واحدهای تولیدی و صنعتی کشور تأکید کرد: انتظار میرود سایر کارخانجات و واحدهای تولیدی نیز با اقتدا به این الگوی موفق، پای کار بیایند و هرچه سریعتر به سمت استفاده و سرمایهگذاری در حوزه انرژیهای پاک حرکت کنند.
گفتنی است عملیات اجرایی نیروگاه ۴۰ مگاواتی شرکت ارس تارلا امیر و نیز نیروگاه ۷ مگاواتی گوزل طبیعت در یازدهم خردادماه سال جاری در منطقه آزاد ارس آغاز شده است. بر اساس برنامهریزیهای انجام شده نیروگاه ۷ مگاواتی در مردادماه سال جاری با حضور رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد کشور به بهرهبرداری رسیده و نیروگاه چهل مگاواتی نیز همزمان با بهرهبرداری از پروژههای هفته دولت این منطقه، به مدار برق کشور متصل خواهد شد.
این پروژههای عظیم انرژی پاک با سرمایهگذاری حدود ۱۴ میلیون دلار و در مساحتی بالغ بر ۷۵ هکتار در منطقه آزاد ارس در حال اجراست.