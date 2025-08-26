عملکرد منطقه آزاد انزلی قابل دفاع است؛
تأکید بر تسریع تعمیم مزایا به شهرکهای صنعتی الحاقی
دکتر سعید رحمت زاده پُشتیری، رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم صومعهسرا و نماینده معین بندر انزلی، عملکرد منطقه آزاد انزلی را در شاخصهای مختلف اقتصادی مثبت و قابل دفاع ارزیابی کرد.
وی با اشاره به رشد چشمگیر ۱۱۷ درصدی صادرات تولیدی منطقه آزاد انزلی در چهار ماه نخست سال جاری، معادل ۴۶.۵ میلیون دلار، این موفقیت را نشانه عزم جدی بخش خصوصی و دولت در توسعه صادرات کشور دانست. رحمت زاده همچنین بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای حمل و نقل دریایی، ریلی و هوایی در منطقه را از نقاط قوت راهبردهای مدیریتی سازمان منطقه آزاد انزلی عنوان کرد.
رئیس فراکسیون نظارت بر مناطق آزاد، مدیریت هدفمند و نظارت دقیق شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را عامل کلیدی در پیشرفتهای اخیر این مناطق دانست و بر لزوم تسریع در تعمیم مزایا و معافیتهای قانونی مناطق آزاد به شهرکهای صنعتی الحاقی تأکید کرد.
وی با اشاره به حادثه آتشسوزی در مجتمع ونوس منطقه آزاد انزلی، اقدامات سازمان منطقه آزاد، دبیر شورایعالی مناطق آزاد و استاندار گیلان در مهار آتش و حمایت از کسبه آسیبدیده را قابل تقدیر دانست و خاطرنشان کرد که فراکسیون مناطق آزاد پیگیر رفع دغدغههای فعالان اقتصادی این مجتمع است.
دکتر رحمت زاده با بیان اینکه محدوده منطقه آزاد انزلی از آبان ماه سال گذشته سه برابر شده است، افزود: اتصال این منطقه به خطوط ریلی و قرار گرفتن فرودگاه رشت در محدوده منطقه، فرصتهای بینالمللی مناسبی برای تولیدکنندگان صنایع مختلف و محصولات کشاورزی-شیلاتی استان گیلان فراهم کرده است.
وی در پایان تأکید کرد که بهرهگیری از مزایا و معافیتهای قانونی منطقه آزاد انزلی وظیفهای ملی است که علاوه بر افزایش درآمد ارزی، به رونق کسبوکار و اشتغال مولد در استان کمک خواهد کرد.